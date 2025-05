Vem para a Caminhada pela Paz, Direitos Humanos e Respeito à Diversidade

Em Aracaju, o próximo sábado, o dia 17 de maio, Dia Internacional Contra a Homofobia, será marcado pela Caminhada pela Paz, Direitos Humanos e Respeito à Diversidade. A concentração será na Orlinha do Bairro Industrial, às 14hs.

A data tem valor histórico porque no dia 17 de maio de 1990, a OMS (Organização Mundial de Saúde) tomou a decisão de tirar a homosexualidade da lista de doenças mentais. Essa data se tornou um marco de luta e foi assim que a militância LGBTQIAPN+ decidiu que o dia 17 de MAIO é o DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA.

O vice-presidente da Associação Dialogay, Wellington Andrade, filiada à Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), reforçou o convite. “Podem produzir e trazer seus cartazes. O dia 17 de maio será um dia de fazer a denúncia e de lutar contra a violência que nos atinge. Neste 17 de maio, próximo sábado, vamos caminhar lado a lado, celebrando a vida e denunciando toda e qualquer forma de violência!”.

Wellington Andrade explicou que neste ano haverá a apresentação de Drag Queens, Transformistas e da banda musical de Everton Nunes. Além disso, haverá homenagem de personalidades de Sergipe que sempre apoiaram a luta contra a homofobia.

Paulo Lira, secretário de Organização e Política Sindical da CUT-SE e presidente da Associação Dialogay convidou a população LGBTQIAPN+ do interior de Sergipe para vir a Aracaju e participar deste protesto nesse dia importante e sair do ato mais fortalecido.

“A gente sabe que a população LGBTQIAPN+ que vive no interior de Sergipe e também em Aracaju vivencia a violência homofóbica, seja no local de trabalho, de estudo ou junto à família, então a gente convida todas as pessoas que sofrem a violência homofóbica que não sofram sozinhas. Venham para a luta, venham denunciar conosco esta violência”, convidou Paulo Lira.

Por Iracema Corso