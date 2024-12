Vencedores do Prêmio BNB de Jornalismo 2024 recebem troféu em noite de confraternização

Os vencedores da edição 2024 do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional foram divulgados, nesta terça-feira, 3, em Fortaleza, durante evento de confraternização anual com a imprensa especializada. A entrega dos troféus e premiação foram feitas para os ganhadores das categorias Grande Prêmio Nacional, Nacional por mídia, Extrarregional, Nacional Universitário, Estadual do Ceará e Estadual Universitário do Ceará. O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, participou da entrega de troféus dos prêmios com valores individuais entre R$ 5 mil e R$ 38 mil, totalizando R$ 300 mil.

A correspondente em Pernambuco do veículo Carta Capital, Fabiola Mendonça de Vasconcelos, foi a vencedora do Grande Prêmio Nacional com a matéria “Especial Nordeste: Transição energética e indústria verde”. A jornalista mostrou como a região está se colocando como liderança da transição energética e pode impulsionar a reindustrialização brasileira. O Grande Prêmio Nacional teve como tema específico “Energias renováveis e seus impactos sociais, ambientais e econômicos”. As demais categorias tiveram como tema “Desenvolvimento regional”.

O prêmio Nacional de Fotografia foi vencido pelo fotógrafo Fábio Lima, do jornal O Povo (CE), com a imagem “Hidrogênio Verde”. A equipe formada por Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Camila Pontes, Fernanda Barros, Samuel Setubal e Francisco Fontenele, do portal O Povo+ (CE), venceu na categoria nacional de Projetos Multimídia com a matéria “Especial Economia da Periferia”.

O prêmio Nacional de Áudio foi levado por Juliana Correia Almeida, Josafá Bonifácio da Silva Neto, da Rádio UFS FM (SE), com a matéria “Diamante negro: a expansão dos cafés especiais do interior do Nordeste para o mundo”. Na categoria nacional de Audiovisual, os vencedores foram Anna Paula Ferreira, Rafael Carvalho, Jeová Luiz, Eraldo Brant e Marcílio Nocrato, da TV Sergipe (SE), com a matéria “Mandioca: a riqueza do Agreste”.

Os jornalistas Armando de Oliveira Lima, Beatriz Cavalcante, Irna Cavalcante, Luciana Pimenta e Camila Pontes, do jornal O Povo (CE), venceram na categoria nacional de Texto com a reportagem “Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira da energia renovável”.

Puderam concorrer ao prêmio trabalhos jornalísticos profissionais e acadêmicos que retrataram ações promotoras de desenvolvimento regional na área de atuação do BNB, que abrange os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Universitário e extrarregional

Além dos veículos de imprensa instalados na área de atuação do Banco do Nordeste, o Prêmio também reconhece o trabalho de profissionais de comunicação que atuam nos demais estados brasileiros com a categoria Extrarregional. Na edição deste ano, o trabalho vencedor foi a matéria “Não tem para ninguém: Casa Nova lidera na criação de cabras e ovelhas”, produzida pela equipe César Dassie, Douglas Campos, Anderson Oliveira, Leandro Cássio, Marrey Júnior e Katia Shigeno, do programa Globo Rural, da TV Globo (SP).

O Prêmio BNB de Jornalismo também reconhece o trabalho de estudantes universitários de comunicação em cada estado e o melhor trabalho entre todos os inscritos. O prêmio Nacional Universitário ficou com Ana Beatriz Andrade de Jesus; Maria Daniele Caetano Morais Silva; Ronicleiton Paixão dos Santos; Ronaldo dos Santos Araújo; Luiz Fernando Dantas Farias; Sofia Oliveira Cardoso e Tauã Ferreira Soares, da Rádio UFS (SE), com a matéria Vozes da Maré.

Prêmios estaduais

O reconhecimento também é feito para a categoria Estadual Profissional – Ceará, que premia profissionais de comunicação, que foi vencida pela equipe da TV Assembleia formada por Janaína Gouveia, Ana Célia de Oliveira, Angela Gurgel, Vinicius Augusto Bozzo, Daniel Cardoso, Marcelo Alves, Salomão Costa, Nilson Filho e Fábio Virgílio. A TV venceu com a matéria especial “Cabras e Carneiros – A moeda que movimenta Tauá”.

Já na categoria Estadual Universitário, os vencedores no Ceará foram Karizia do Nascimento Marques; Anna Clara Freire de Lima; Antônio Eudes Oliveira Silva Filho; Bernardo dos Santos Maciel; Gabriel Damasceno de Campos; Gabriel Matos Monteiro Vieira; Julia Lima de Oliveira; Lucas Matheus Sousa Silva e Maria Fernanda de Melo, da Rádio Universitária (UFC), com a matéria “Feiras agroecológicas: alimentos, saberes e afetos”.

Os demais vencedores estaduais, tanto profissionais quanto universitários, serão conhecidos em solenidades locais, a serem realizadas nos demais estados de área de atuação do Banco.

Votação popular da categoria foto é aberta

A superintendente de Marketing e Comunicação do BNB, Evineide Dias, anunciou, ao final da premiação, a abertura do prazo para votação popular do prêmio especial Júlio Serra. Até as 18h desta sexta-feira ,6, o público pode votar em uma das dez imagens escolhidas pela comissão julgadora entre todas inscritas na categoria Fotografia do Prêmio BNB de Jornalismo. A imagem que receber mais votos recebe o prêmio de R$ 8 mil.

A página para votação está no ar, na área do Prêmio BNB de Jornalismo, no portal do Banco na internet.

Os concorrentes, disponíveis em ordem alfabética, são:

Alex Régis, jornal Tribuna do Norte – RN – Título: Em quase 12 anos, energia solar no RN atrai R$ 3 bilhões e gera 18 mil empregos

Alex Régis, jornal Tribuna do Norte – RN – Título: Tecnologias fotovoltaicas avançam e abrem perspectivas de novas soluções

Aurélio Alves, jornal O Povo – CE – Título: Internet tá on, Ceará é líder em conexões no Nordeste

Aurélio Alves, jornal O Povo – CE – Título: Retratos do Bolsa Família

Edilson Omena, jornal Tribuna Hoje – AL – Título: Energia solar, a eletricidade econômica e sustentável

Fábio Lima, jornal O Povo – CE – Título: Inovação na indústria

Francisco Fontenele, jornal O Povo – CE – Título: Turismo e Fé

Júlio Caesar, jornal O Povo – CE – Título: Artesanato e tradição – O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará

Régis Falcão, site Piauí Negócios – PI – Título: A transformação no fio da navalha

Thiago Gadelha, jornal Diário do Nordeste – CE – Título: Governo do Ceará quer isenção de imposto para energia usada em produção de hidrogênio verde na ZPE

Fonte ascom Banco do Nordeste – Fofo: Fernando Cavalcante