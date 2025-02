VENTOS FORTES, TROVOADAS E CHUVAS: COMITÊ OPERACIONAL DE ARACAJU ACOMPANHA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O estado de Sergipe está sob alerta meteorológico de chuvas moderadas a intensas nas próximas horas, acompanhadas de ventos fortes, trovoadas, chuvas de granizo e descargas elétricas.

O boletim foi emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

Por causa do alerta emitido pelo Governo, a coordenadora da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo, participou, nesta quarta-feira (5), de uma reunião com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) para discutir ações de preparação e avaliar o panorama das chuvas na região litorânea dos estados de Pernambuco e Alagoas.

Até o momento, não há indicativo de risco elevado de precipitações intensas para Aracaju, e os acumulados pluviométricos registrados ao longo do dia foram considerados baixos.

Valéria Bispo ressaltou que o Comitê Operacional de Aracaju está acompanhando as condições climáticas e está a postos para qualquer alteração. “Nossa equipe está em constante monitoramento das condições climáticas e pronta para agir caso haja qualquer mudança no cenário. A antecipação é fundamental para garantir a segurança da população, por isso reforçamos a importância de acompanhar nossos alertas e seguir as orientações em caso de necessidade”.

Texto e foto AAN