Ventos intensos podem atingir Sergipe nas próximas horas

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) prorrogou, nesta quarta-feira (11), o aviso meteorológico que indica a possibilidade de ventos intensos atingirem o estado de Sergipe nas próximas 24 horas. Conforme o boletim, a crista associada à Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) deve intensificar a circulação dos ventos nos baixos níveis da atmosfera, cuja velocidade pode variar de 40 km/h a 70 km/h. O aviso tem vigência até às 17h desta quinta-feira, 12.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, informa que a ocorrência de ventos pode causar queda de árvores, placas de propaganda, torres, entre outros. “A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento”, disse ela, reforçando que a população siga as recomendações da Defesa Civil.

Previsão do tempo

Para esta quarta-feira (11), espera-se tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas em todos os territórios. No litoral as temperaturas mínimas e máximas tendem a ser entre 22°C e 28°C. O agreste pode registrar mínimas e máximas de 18°C e 29°C, enquanto as temperaturas no sertão podem ficar em torno de 20°C e 31°C. A previsão completa está disponível no site do Sistema Meteorológico de Sergipe (Simese).

Fonte e foto: G/S