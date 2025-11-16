VERÃO 2026: PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA OFICIALMENTE O VERÃO CAJU COM O TEMA “SOL, SOSSEGO E MAR”, EM ARACAJU

Aproveitando o clima de festa que predomina na cidade, a prefeita Emília Corrêa lançou, oficialmente, neste sábado, 15, o Verão Caju 2026, que traz o tema “Sol, Sossego e Mar”, elaborado pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur). A proposta reforça a identidade de Aracaju como destino de acolhimento, tranquilidade e bem-estar.

Durante o lançamento, a prefeita enfatizou que, dentro dessa proposta, a Prefeitura organizará diversas ações que movimentarão a alta temporada. “Estamos preparando um verão organizado, humano e cheio da essência de Aracaju. Esse slogan traduz exatamente a experiência que os aracajuanos e turistas têm aqui. Somos a cidade colorida pelo sol, com um povo acolhedor, e privilegiados com um mar que dispensa adjetivos. A expectativa é grande, e podem ter certeza: estamos preparando um verão diversificado que já começa agora no próximo mês e que valoriza nossa gente, nossa cultura e nosso litoral”, declarou.

A prefeita também mencionou detalhes da programação. “Na verdade, praticamente começamos a temporada, porque agora no início de dezembro teremos o Festival do Caranguejo, previsto para acontecer entres os dias 4 a 7, na Passarela do Caranguejo, com foco na valorização da culinária e da cultura regional. Logo em seguida teremos o Réveillon dos Sergipanos, com um diferencial e valorizando o que é da terra. O evento será realizado com 100% atrações de locais. Entre elas, Calcinha Preta, Unha Pintada, Maysa Reis, ‘Leonne, O Nobre’ e Mikael Santos. Logo em seguida, vem o Festival Verão Caju, com uma programação de shows musicais e diversa atividades ao longo de todo o mês de janeiro. Ou seja, está realmente imperdível. Tudo sendo organizado com muito carinho”, afirmou.

Foto: Felipe Bass