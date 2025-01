Verão Com Amor estreia no dia 1º de fevereiro com Parangolé e Larissa Costa

Festa também receberá no palco do bar Sky Beach, Ygor Raniere e o DJ Marraya

O verão é a oportunidade perfeita para viver experiências inesquecíveis. Nessa estação, os dias são mais longos e as pessoas estão mais animadas para curtirem a vibe. Assim, o Parango Beach será um verdadeiro oásis de alegria e celebração no dia 1º de fevereiro, quando o grupo Parangolé, que tem como vocalista o cantor Lincoln Senna, vai subir ao palco do Sky Beach, para apresentar sucessos do pagode como ‘Perna Bamba’ e ‘Rebolation’.

Com início às 19h, a festa contará também com o arrocha da cantora Larissa Costa e o forró do cantor Ygor Raniere. Na abertura e entre os intervalos dos shows, o DJ Marraya irá comandar a diversão com um repertório dançante para não deixar ninguém ficar parado.

Idealizado pela IAI Produções, o Parango Beach faz parte do Projeto Verão Com Amor. Os convites estão disponíveis na loja Point do Ingresso (no RioMar Shopping Aracaju) ou pelo site www.pointdoingresso.com.br. O Sky Beach fica localizado na Av. Inácio Barbosa. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço:

Eventos: Parango Beach

Atrações: Parangolé, Larissa Costa, Ygor Raniere e DJ Marraya

Datas: 1º de fevereiro de 2025

Horários: 19h

Local: Sky Beach – localizado na Av. Inácio Barbosa

Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping)

Informações: (79) 3085-7300 Whatsapp

Realização: IAI Produções

Fonte e foto Osanilde Oliveira