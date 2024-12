Verão SE será destaque em programa especial na TV Aratu Bahia

O verão em Sergipe estará em evidência nas telas de todo o Brasil. Na tela da TV Aratu Bahia, serão apresentados os principais roteiros do estado no programa especial ‘Na Estrada do Verão – Missão Sergipe’, que irá ao ar nos dias 4 e 11 de janeiro do ano que vem, a partir do meio-dia. Para tanto, os influenciadores Ticiane Bicelli, que é jornalista, e Betto Jr, fotógrafo e videomaker, visitarão alguns municípios, mostrando as belezas naturais, a cultura e a gastronomia sergipana. A divulgação é fruto da parceria firmada entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com a emissora baiana afiliada do SBT, que também será exibido no canal no Youtube.

A primeira parada foi rápida e aconteceu na segunda-feira, 9, quando os influenciadores estiveram no Povoado Terra Caída, em Indiaroba, no litoral sul. E eles avisaram: vão retornar ao ponto turístico para saborear a empadinha de aratu, iguaria famosa e Patrimônio Cultural e Imaterial do estado. À noite, o casal foi experienciar muito forró na Segundona do Turista, na Rua São João, em Aracaju, evento promovido pela gestão estadual que acontece todas as segundas-feiras, de março a dezembro. A Missão Sergipe continua até o dia 22 deste mês.

O objetivo do projeto é convidar os baianos para curtirem o destino Sergipe na temporada mais quente do ano, além de vivenciarem a programação especial do Verão Sergipe 2025, realizado pelo Governo do Estado, que acontecerá nos meses de janeiro e fevereiro. O evento engloba atividades esportivas, culturais e artísticas no interior sergipano, em cidades litorâneas e também no sertão.

Desbravando Sergipe

Ticiane Bicelli explica que o programa terá um formato diferente do que se vê na TV aberta. Isso porque não haverá uma equipe acompanhando os profissionais na viagem. “Seremos apenas eu e Betto, como um casal que gosta de registrar e compartilhar seus momentos, trazendo também, claro, dicas e sugestões para os baianos que querem conhecer Sergipe. Afinal, o estado tem uma diversidade geográfica, gastronômica e cultural que, certamente, vai despertar o interesse da maioria”, declara a influenciadora. A audiência também poderá acompanhar detalhes da viagem no portal Aratu On e nas redes sociais.

A distância de pouco mais de 300 quilômetros entre Salvador e Aracaju é uma das vantagens que possibilitam a vinda de baianos para a capital sergipana. Tanto é que, no verão de 2023/2024, a empresa gerenciadora do terminal rodoviário de Aracaju registrou que 70% dos bilhetes foram vendidos para pessoas vindas de Salvador.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, destaca que Aracaju também é a porta de entrada para que o turista conheça outros destinos de Sergipe. “Vindo à capital, as pessoas poderão conhecer o Parque dos Falcões, em Itabaiana, e a Praia do Saco e a Lagoa dos Tambaquis, em Estância, ou visitar cidades históricas, como Laranjeiras e São Cristóvão, e ainda se encantar com o famoso Cânion de Xingó, em Canindé de São Francisco, e com as belezas naturais de Pacatuba e Pirambu, entre outros roteiros incríveis”, elenca Daniela.

Verão Sergipe 2025

O Verão Sergipe é realizado pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Especial da Comunicação (Secom), em colaboração com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). O evento promete transformar Sergipe em um verdadeiro paraíso tropical com uma variedade de opções para curtir a estação mais quente do ano. O site turismosergipe.com.br reúne muitas informações e dicas sobre a programação e destinos para planejar suas férias.

Foto Reprodução