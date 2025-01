VERÃO SERGIPE 2025 EVIDENCIA OS ATRATIVOS TURÍSTICOS E AS BELEZAS NATURAIS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA

A edição de 2025 do Verão Sergipe será aberta em Pacatuba, entre os próximos dias 24 e 26 de janeiro, com uma programação repleta de atividades culturais, esportivas e artísticas.

A festa promete atrair visitantes, turistas e moradores da cidade situada no litoral norte do estado, a 116 quilômetros da capital. Neste sentido ela fortalece o turismo na região, colocando em evidência inúmeros atrativos naturais e culturais que vão muito além do evento, e que encantam quem busca um roteiro mais tranquilo.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou a importância de Pacatuba sediar o Verão Sergipe pela segunda vez consecutiva, pois reforça o potencial turístico da cidade. Segundo ele, além da programação diversificada do evento, a cidade oferece uma experiência completa para quem a visita, com cenários deslumbrantes como a Praia da Ponta dos Mangues, a rica gastronomia e boas opções de ecoturismo.

“A realização do Verão Sergipe mais uma vez em Pacatuba demonstra a capacidade do município em receber grandes eventos e de atrair visitantes e turistas de diversas regiões. Isso também movimenta a economia local, à medida que gera empregos temporários e impulsiona o comércio. E devemos levar em conta ainda que Pacatuba vai muito além do evento, com atrativos que podem ser aproveitados o ano inteiro”, declarou.

Belezas que encantam

O Pantanal Nordestino é um dos atrativos, considerado imperdível para os amantes da natureza e do ecoturismo, porque conserva a maior reserva de água do estado, reunindo pântanos, manguezais, remanescentes de Mata Atlântica, dunas, mar e uma fauna com ecossistemas bem-preservados.

Com rica biodiversidade, o local abriga inúmeras espécies da fauna e da flora, proporcionando uma experiência única de contato com o meio ambiente. Inclusive, durante passeios de barco, os visitantes podem conhecer animais e plantas variadas, com a possibilidade de avistar aves exóticas e espécies nativas dos manguezais.

A Praia da Ponta dos Mangues também conta com biodiversidade inigualável. Um verdadeiro refúgio, o local possui paisagens deslumbrantes e extensas faixas de areia e águas calmas, cenário ideal para quem deseja relaxar, apreciar o pôr do sol, assim como praticar esportes aquáticos, como stand up paddle e kitesurf. Localizada na Reserva Biológica de Santa Isabel, a praia também conta com barracas que oferecem petiscos da culinária regional e bebidas, criando um ambiente perfeito para aproveitar o verão.

A culinária pacatubense é um atrativo à parte. Destaque para os pratos à base de frutos do mar, como a tradicional moqueca de camarão, caranguejo, pirão de camarão e peixe frito. As iguarias são servidas em restaurantes e barracas locais, muitos deles à beira-mar, permitindo aos visitantes desfrutarem dos sabores regionais a preços acessíveis e com o toque especial da reconhecida hospitalidade sergipana.

Outro ponto em que visitantes e turistas podem ter uma experiência singular é o Povoado Boca da Barra. Em embarcações rústicas, eles têm a oportunidade de navegar pelas águas de um braço do Rio São Francisco, atravessar um vilarejo de pescadores e um túnel de manguezais repletos de ostras e aratus preservados na Reserva Biológica de Santa Isabel.

Além de tudo isso, o artesanato de taboa, uma espécie de palha encontrada nas 46 lagoas do Pantanal Nordestino, é famoso na região. Os produtos revelam a cultura, criatividade e empreendedorismo das muitas artesãs. Destas mãos talentosas surgem itens como bolsas, sousplats, chapéus, pufes, descansos de panela, entre outros. Essas peças estarão em exposição e à venda no Verão Sergipe 2025, mas também podem ser encontradas durante o ano inteiro nos quatro cantos do município.

Verão Sergipe 2025

O Verão Sergipe 2025 é promovido pelo do Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial da Comunicação (Secom), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento visa ao fortalecimento do turismo no interior do estado, proporcionando a geração de renda e a movimentação da economia em Sergipe.

Foto: Max Carlos/Setur