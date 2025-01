Verão Sergipe 2025 movimenta ainda mais o turismo em Canindé

Canindé do São Francisco, a 193 quilômetros da capital, Aracaju, conhecida pelas inúmeras belezas naturais, como o icônico Cânion do Xingó, será a segunda etapa do Verão Sergipe 2025. A festa acontecerá neste fim de semana, entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, com uma programação diversificada com shows musicais, atividades esportivas e culturais. O evento promete atrair moradores da região e também turistas, movimentando o município, que tem grande variedade de atrações responsáveis por encantar visitantes o ano todo. É uma oportunidade para explorar as riquezas naturais, culturais e gastronômicas que a cidade tem a oferecer.

Com entusiasmo, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, expressa que a realização do evento no alto sertão sergipano é uma iniciativa do Governo do Estado que reflete positivamente como um incremento na economia local. Segundo ele, o Verão Sergipe não atrai somente a população local e da capital, mas, também, turistas de estados vizinhos. “Os hotéis e pousadas da cidade já estão lotados, e isso indica um impacto positivo no turismo e na geração de mais renda para a população. Além disso, Canindé também reúne atrativos de lazer e histórico-culturais, além de gastronomia típica, que podem ser explorados pelo visitante que chega à cidade”, considera.

Experiências inesquecíveis

O passeio de catamarã pelo Cânion de Xingó, quinto maior cânion navegável do mundo, é um atrativo imperdível para quem visita Canindé do São Francisco. O percurso pelas águas esverdeadas e paredões rochosos proporciona aos visitantes contemplar paisagens deslumbrantes, apreciando a grandiosidade do local. Inclusive, é possível tomar banho no rio durante uma parada neste passeio.

O visitante também pode conhecer a Gruta do Talhado, formação rochosa localizada no cânion do Rio São Francisco, composta por um conjunto de fendas estreitas e paredões esculpidos pela ação do tempo. Nesse local, o vento e a água criam um efeito sonoro peculiar, dando origem a lendas locais.

Outro local bem interessante é o Museu de Arqueologia de Xingó, o MAX, que abriga um acervo de, aproximadamente, 55 mil peças, incluindo esqueletos humanos, utensílios e registros gráficos de povos que habitaram a região há cerca de 8 mil anos. O museu oferece visitas guiadas para uma imersão completa na história local.

Mais uma experiência enriquecedora é a Rota do Cangaço, cujo percurso é iniciado com um passeio de catamarã que leva os visitantes até o ponto de partida da Trilha do Cangaço à Grota do Angico. Esse lugar histórico é onde Virgulino Ferreira, o Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram emboscados e mortos. Um ponto bem interessante é que a trilha é guiada por profissionais caracterizados, oferecendo uma imersão na história do cangaço.

Além dessas atrações, Canindé do São Francisco conta com a Orla Salomão Porfírio de Brito, onde o visitante tem uma vista privilegiada do Velho Chico, como o rio é carinhosamente chamado. e pode saborear pratos da gastronomia local que valorizam os sabores regionais

Foto: Max Carlos/Setur