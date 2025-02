Verão Sergipe 2025 provoca impacto positivo na economia de Pirambu

A realização do Verão Sergipe 2025, promovido pelo Governo do Estado, está movimentando as cidades que sediam o evento ao atraírem visitantes e turistas, e ao impulsionarem a economia local. Na sexta-feira, 7 de fevereiro, foi a vez de Pirambu, no litoral norte sergipano, sediar a terceira etapa da festa, que tem programação diversificada com shows musicais, além de atividades esportivas e culturais. O evento continua no município até domingo, 9.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta a importância do Verão Sergipe, considerando o impacto econômico que o evento gera, além de fortalecer a imagem das cidades como destinos turísticos, o que incentiva as pessoas a retornarem em outras épocas do ano. “O maior fluxo de visitantes e turistas é nítido nos municípios onde ocorre o Verão Sergipe. E a movimentação nas cidades contribui para incrementar os principais segmentos da cadeia turística, gerando economia e renda. Isso porque viabiliza a geração de empregos temporários e também a atuação de vendedores ambulantes”, avalia.

Vale destacar que Pirambu é conhecida pelas inúmeras belezas naturais, com atrativos turísticos famosos, como a praia que leva o mesmo nome da cidade, a Lagoa Redonda e a Cachoeira do Roncador. Todas encantam visitantes em busca de tranquilidade, ecoturismo e até um pouco de aventura. Esses atrativos naturais somados ao evento que mescla tanta diversidade num único final de semana são responsáveis por impulsionar segmentos como hospedagem, alimentação e comércio, que registram crescimento significativo, além de garantir renda extra para comerciantes informais.

Impacto positivo

É o que relata o empresário Carlos Vieira Nunes, que tem mais de 20 anos de experiência nos ramos hoteleiro e de bares e restaurantes. Ele é sócio do Lagoas Bar Restaurante e Pousada, situado no Povoado Lagoa Redonda. “Estávamos com uma média de 40% na ocupação dos nossos chalés. Agora, com o evento, aumentou para 90% com as reservas”, revelou. Diante desse resultado, ele enaltece o evento promovido pela gestão estadual, destacando-o como sendo de grande importância, porque eleva o potencial turístico do município, assim como do povoado onde está edificado o estabelecimento dele.

Carlos Nunes também comenta sobre a intensa movimentação no restaurante em decorrência do Verão Sergipe. O empresário explica que, embora o espaço seja amplo, podendo atender um grande número de clientes, é difícil encontrar uma mesa disponível para almoçar entre as 14h e as 15h. “Um evento como esse vem, graças a Deus, aumentar a economia do nosso município”, comemora.

Também do segmento alimentício, Adriana Barbosa, proprietária do food truck Deguste, ramo em que atua há cerca de 15 anos, está participando do Verão Sergipe pela primeira vez. Acostumada a comercializar seus lanches em inúmeras festas, a microempreendedora mora em Aracaju e tem ponto na Orla da Atalaia, perto da Cinelândia. Ela ressalta o evento em Pirambu como uma oportunidade diferenciada de incrementar a renda. “As expectativas quanto ao Verão Sergipe são as melhores. A programação está perfeita. Espero que todos vendam, pois a vantagem é essa. Vender, vender, vender muito!”, almeja.

Renda extra

Quem também está estreando no Verão Sergipe é o microempreendedor Márcio Ricardo Santos, que administra o Márcio Drinks. Experiente no ramo, no qual atua há 23 anos, ele salienta o fato de o evento não exigir gastos extras para quem empreende nele. “A gente não tem custo algum com energia elétrica, com inscrição, taxa nenhuma; é 100% 0800. É uma estrutura de grande porte, jamais vista no estado de Sergipe. Com fé em Deus, os turistas vão comparecer, vai ser uma festa muito bonita. Espero que a gente consiga obter mais êxito e ganhar um dinheiro extra”, declarou.

Ivo de Jesus da Silva Júnior também viu no Verão Sergipe a oportunidade de incrementar a renda, vendendo copos ilustrados com fotos dos cantores que vão se apresentar no evento. É vendedor ambulante há 12 anos e também está participando do evento pela primeira vez. “Só quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade aqui. Até amanhã, a gente está aqui participando do evento, vendendo copo e curtindo essa maravilhosa festa. Espero vender muito”, disse.

Mais uma estreante no Verão Sergipe, a crocheteira Leandra Gonçalves Garcia Pinto, dona do Leandra Crochê Pirambu, também apostou no evento para apresentar suas belas peças artesanais. Antes uma aposentada, Dona Leandra é uma profissional artesã desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020. No evento, a microempreendedora está comercializando bolsas, toalhas, trilhos de mesa, bichinhos de amigurumi, entre outros artefatos. “O Verão Sergipe é bom, ajuda bastante, porque dá a oportunidade de expor nossas peças e de assegurar uma renda a mais. Espero que venha muita gente olhar nossas peças e que compre muito para ter um bom lucro”, destacou.

Verão Sergipe 2025

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), o Verão Sergipe 2025 conta com o patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), além do apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Foto: Pietro Lobo/Setur