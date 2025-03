Verão Sergipe encerra temporada 2025 com sucesso de público e fortalecimento da agenda cultural

Chega ao fim mais uma edição do Verão Sergipe, evento cultural e esportivo promovido pelo Governo do Estado e retomado no ano passado, após hiato de quase 11 anos. Ao longo de seis finais de semana, a agenda contemplou municípios da região metropolitana de Aracaju, litoral norte, leste e alto sertão sergipano.

Com programação estendida, sua última parada foi no litoral sul, na Praia do Abaís, em Estância, desde o último sábado, 1º. O evento se despediu nesta segunda, 3, ao som de Xica “A Banda”, Luanzinho Moraes, La Fúria e Luiz Ferraz.

Mais de cinquenta atrações sergipanas e nacionais passaram pelos palcos do Verão Sergipe ao longo desta edição. Do forró ao reggae, axé e pagode, não faltaram ritmos musicais para garantir a curtição do público e dinamizar a economia local com a presença de visitantes e turistas. Entre os artistas, estão Marcelo Falcão, Nadson O Ferinha, Nona, Devinho Novaes, Chicabana, Léo Santana, Dorgival Dantas, Unha Pintada, Xandy Harmonia, Di Propósito, Pablo, Heitor Costa, Pedro Lua, Hungria, BaianaSystem, Timbalada, Dilsinho, Detonautas e Matheus Fernandes.

Nesta segunda-feira, 3, a estreia da noite ficou por conta dos sergipanos do Xica “A Banda”, com um repertório marcado pela celebração dos 40 anos de axé music. Primeira vez no Verão Sergipe, o vocalista Kaká Oliver destacou a importância da iniciativa promovida pelo Governo do Estado. “A gente tentou trazer um pouco do axé retrô para mostrar para as pessoas que o axé não morreu. O carnaval é uma energia surreal, onde se renova cada dia mais. Muito feliz por levar a nossa identidade, a nossa música. Sergipe tem muita música de qualidade. Parabéns ao governo”, disse.

Logo após, foi a vez de Luanzinho Moraes subir ao palco. “Primeiramente, agradecer ao governo pela oportunidade. A gente se preparou muito para o carnaval. A gente toca arrocha, toca o ‘tbt do luanzinho’, um negócio mais romântico, e no carnaval tem que colocar um negócio mais ‘pra frente’”, disse sobre os preparativos da banda para levar alegria e diversão aos foliões.

A banda La Fúria foi a terceira atração da noite, agitando a multidão com um repertório carnavalesco marcado pelo pahodão e axé. “A iniciativa do governo é muito bacana. O povo sergipano ama festa, ama as músicas da Bahia, também. Então, estou muito feliz em estar fazendo parte dessa grade maravilhosa, desse festival top demais”, afirmou o vocalista da banda, Bruno Magnata.

Em ritmo de arrocha, Luiz Ferraz assumiu o palco do Verão Sergipe e fechou a edição 2025. Esta foi a primeira vez que o cantor sergipano participou do evento. “Encerrando com chave de ouro o Verão Sergipe aqui no Abaís e só tenho gratidão a Deus e a todas as pessoas que apoiam e curtem o meu trabalho. Agradeço, também, ao governo. Sempre apoiando os artistas sergipanos”, destacou.

Carnaval

De Boquim, Raphael Matos está na Praia do Abaís desde a última sexta-feira, 28, para aproveitar a programação de carnaval do Verão Sergipe. “É difícil de acontecer aqui na região. A festa está bem organizada e já era de se esperar. É muito bom, porque além de trazer pessoal, gera uma renda para o pessoal daqui do Abaís. Isso é bom pra questão da movimentação financeira da cidade”, opinou.

Com um grupo de 16 pessoas, Weslley Almeida também veio de longe para curtir o evento. Do município de Olindina, na Bahia, ficou sabendo da agenda pelas redes sociais e se programou com antecedência para aproveitar o período carnavalesco em terras sergipanas. “A gente se reuniu uns dois meses antes e aí organizou como que ia ficar para se hospedar, conhecer. A gente está curtindo muito, a programação é impecável”, contou.

Lícia Santana também marcou presença no último dia do Verão Sergipe 2025. Apesar de residir em Aracaju, possui uma casa no Abaís para onde costuma ir todos os anos com a família. Sobre o evento, ela ressalta a importância e impacto da realização para o município de Estância. “Estamos amando a festa. Isso é importante para o turismo, para que o pessoal de fora conheça a cidade, que é muito importante. Aqui tem muitos lugares para os turistas conhecerem, saberem um pouco do evento, da cultura daqui”, pontuou.

De Riachão do Dantas, Edilaine Santos alugou uma casa de praia no Abaís e, desde o último sábado, 1º, participa da agenda cultural promovida pelo Governo de Sergipe. “É uma festa boa, uma festa que a gente encontra amigos, se reúne com a família e está sendo maravilhoso. Estou aqui com a minha família, meu tio, minha tia, meu filho. A estrutura, segurança, acessibilidade, está tudo perfeito”, opinou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Arthuro Paganini