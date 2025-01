VERÃO SERGIPE NA CAUEIRA SERÁ REALIZADO DE 21 E 23 DE FEVEREIRO E LEVARÁ MUITA MÚSICA E ESPORTES

A Praia da Caueira, no município de Itaporanga d’Ajuda, já tem nova data para receber a edição 2025 do Verão Sergipe. Após o adiamento da etapa que abriria o evento deste ano entre os dias 17 e 19 de janeiro, por conta das fortes chuvas em diversas regiões do estado, o Governo de Sergipe informa que o evento foi remarcado para acontecer entre os dias 21 e 23 de fevereiro.

Desta forma, o fim de semana na Caueira será o penúltimo do Verão Sergipe 2025, acontecendo entre os eventos da Barra dos Coqueiros, de 14 a 16 de fevereiro, e da Praia do Abaís, que ocorrerá durante o Carnaval, entre 1º e 3 de março.

A programação musical da Caueira será aberta na sexta-feira, 21 de fevereiro, com shows da DJ AnyB, a partir das 20h, seguido por Igor Ativado, Jorge Aragão, Matheus Fernandes e Banana Nativa. Já no sábado, 22 de fevereiro, sobem ao palco, às 21h, As Patricinhas, Toni Garrido, Detonautas e É o Tchan.

Além disso, as atividades esportivas serão realizadas no sábado, 22, e no domingo, 23 de fevereiro, integrando a comunidade em modalidades como vôlei de praia, futebol de areia, competições aquáticas e outras práticas voltadas para todas as idades. O evento é uma oportunidade para promover o turismo local, geração de renda e desenvolvimento para os municípios, além de valorizar as belezas naturais e culturais de Sergipe.

Programação Verão Sergipe da Caueira:

21/02 (sexta-feira)

20h – Dj AnyB

21h – Igor Ativado

23h – Jorge Aragão

1h – Matheus Fernandes

3h – Banana Nativa

22/02 (sábado)

21h – As Patricinhas

23h – Toni Garrido

1h – Detonautas

3h – É o Tchan

Foto: Igor Matias