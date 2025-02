Verão Sergipe traz expectativa de geração de renda para população da Barra

Com uma extensa faixa litorânea e banhada pelo Rio Sergipe, a Barra dos Coqueiros, na região metropolitana, é um destino procurado por turistas e sergipanos que buscam um belo pôr do sol e praias tranquilas. Neste fim de semana, de 14 a 16 de fevereiro, o município recebe o Verão Sergipe 2025, evento realizado pelo Governo do Estado, que reúne atrações artísticas, culturais e esportivas e movimenta a economia local. Para a população da cidade, a expectativa é de muito movimento e geração de renda, atraídos pela programação.

Para o secretário municipal de Governo da Barra dos Coqueiros, Douglas Oliveira, a parceria do Estado e Prefeitura na realização do evento ajuda a impulsionar o turismo e o desenvolvimento do município. “Temos, aqui, diversas possibilidades de turismo, com mais de 40 quilômetros de praia, e a vinda do Verão Sergipe leva o nome do município para o estado e para o país, traz uma visibilidade gigantesca. Neste fim de semana, todos estarão de olho na Barra dos Coqueiros, vendo a nossa cultura, o nosso turismo, a nossa diversidade, o que é de extrema importância”, destaca.

Ainda de acordo com Douglas Oliveira, a população do município está animada com o evento promovido pelo Governo do Estado. “As pessoas têm aceitado muito bem e a expectativa é de que o comércio e serviços venham a ganhar, desenvolvendo a economia no município. Todos estão bem satisfeitos com a programação e com o evento”, frisa.

Moradora da Barra há quase 15 anos, Fabiana Borges, de 41 anos, vende acarajé e outros quitutes da culinária baiana e comercializará seus produtos no evento. Para a vendedora, o Verão Sergipe vai proporcionar uma renda extra para os comerciantes do município. “Há anos não tinha o festival aqui e o governador Mitidieri trouxe de volta para gente, proporcionando que nós, ambulantes, possamos fazer nossas vendas e ganhar nosso dinheirinho no evento. Janeiro é um pouco fraco para o comércio, então, essa festa proporciona muitas coisas boas, o movimento melhora, a gente vende mais, é perfeito. É um festival grande, vêm pessoas de todos os lugares, creio que vai ser bom para todos nós, comerciantes”, considera.

Proprietário, há três anos, de uma pousada próxima à Praia do Porto, na Atalaia Nova, e do Rio Sergipe, Vinícius Bohana, de 42 anos, acredita que eventos como o Verão Sergipe valorizam o potencial do município. “Pessoas que não estão acostumadas a vir para cá, do próprio estado e de fora, já que estamos recebendo ligações com procura de pessoas da Bahia e de Alagoas, principalmente, conhecerão o município. Esperamos que dê uma visibilidade maior ainda para a Barra dos Coqueiros, que já vem em constante crescimento, tanto na parte de imóveis, como no movimento de restaurantes e hotéis. Um evento como esse atrai, em poucos dias, o olhar de todo mundo para cá, isso é muito bom para que vejamos o que pode ser desenvolvido. Assim, também quem é daqui enxerga o potencial local”, destaca.

Segundo o empresário, a programação também é um atrativo para a comunidade local, que tem a oportunidade de aproveitar atrações musicais locais e nacionais que nem sempre são acessíveis ao público geral. “Como é um evento aberto, é importante para a população que vive aqui, também, e não só para os comerciantes porque os moradores vão ver a cidade movimentada e ter a oportunidade de participar de um evento grande como esse”, pontua.

Investimentos

As atrações musicais na Barra dos Coqueiros terão como palco a Atalaia Nova, em um espaço localizado próximo ao rio e à praia. José Carlos Montalvão Júnior, de 48 anos, está iniciando um novo empreendimento na localidade, próximo ao Rio Sergipe. Para o empresário, eventos como o Verão Sergipe asseguram que a região é um bom local para novos investimentos.

“Vamos inaugurar o bar na abertura do Verão Sergipe, por isso fiquei muito feliz com a iniciativa do governo. Só tenho a agradecer, e quanto mais festas deste nível, trazendo cultura e entretenimento para o povo, melhor. E vai trazer, também, vendas para os comerciantes, turistas para os donos de pousada. Vai ser uma forma de alavancar esse nosso ponto turístico e fazer quem não conhece vir a conhecer. A Barra é um dos lugares mais bonitos de Sergipe, principalmente na hora do pôr do sol”, evidencia Montalvão Júnior.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Programação

Sexta-feira (14/02)

21h – Pedro Lua

23h – Hungria

1h – Timbalada

3h – Edson Gomes

Sábado (15/02)

21h – Reação

23h – Pato Fu

1h – BaianaSystem

3h – Dilsinho

Tenda Eletrônica

Sexta (14/02)

20h – NAVARRO

0h30 – GUI2IN / Guaxi

Sábado (16/02)

20h – Raul Meneleu

0h30 – Afrodite

Foto: Erick O’Hara