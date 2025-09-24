Veraxs Premia: A Força da Gestão celebra líderes que constroem confiança nos condomínios

A cidade será palco de uma noite de reconhecimento e celebração com a realização do Veraxs Premia | A Força da Gestão, iniciativa inédita que valoriza síndicos, administradoras e parceiros que se destacaram na condução condominial. O evento acontece no dia 2 de outubro, a partir das 18h, na sede da Veraxs, localizada no bairro Coroa do Meio, reunindo lideranças, especialistas e empresas que transformam o dia a dia dos condomínios.

O papel da Veraxs

A Veraxs é referência em soluções para a saúde financeira e administrativa dos condomínios. Atuando lado a lado com síndicos e administradoras, a empresa implementa estratégias que reduzem inadimplência, fortalecem a organização orçamentária e impulsionam a profissionalização da gestão condominial.

Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo compromisso com resultados, a Veraxs se consolidou como parceira de confiança para centenas de condomínios, construindo um ambiente mais equilibrado, sustentável e seguro para moradores e gestores.

A importância do prêmio

O Veraxs Premia 2025 é um evento criado para reconhecer e valorizar os líderes que transformam a gestão condominial em referência de excelência. A iniciativa destaca aqueles que, por meio da dedicação, inovação e compromisso, fortalecem a boa administração e inspiram todo o setor.

Mais do que uma premiação, o Veraxs Premia representa um momento de celebração, aprendizado e networking, reunindo síndicos, parceiros e especialistas em uma noite inesquecível de reconhecimento e troca de experiências.

O prêmio celebra:

Resultados concretos na gestão;

Boas práticas administrativas e financeiras;

Relacionamento humano e comunitário;

Inovação e modernização da gestão condominial.

Para Jacqueline Fontes, diretora comercial da Veraxs, o evento simboliza um marco na jornada da empresa e no fortalecimento da gestão condominial: “O Veraxs Premia 2025 é mais do que um reconhecimento. É a celebração de histórias inspiradoras de síndicos e administradoras que, com dedicação e compromisso, transformam a realidade dos condomínios. Nosso propósito é construir pontes de confiança e contribuir para uma gestão mais eficiente, inovadora e sustentável”.

Programação Especial

Além da cerimônia de entrega dos prêmios, a noite contará com uma programação de conteúdo e confraternização:

19h10 – Abertura Institucional

19h30 às 20h20 – 1ª Palestra: Dr. Alex Garcez – “Condomínio Incluso – Passos para a transformação”

20h20 às 21h10 – 2ª Palestra: Dr. Gilberto Vieira – “A nova advocacia 24/7 para condomínios”

21h10 às 22h00 – Entrega da Premiação

22h00 às 23h30 – Jantar e networking, com música ao vivo.

Texto e foto Marcelo Carvalho