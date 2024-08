VEREADOR DIZ QUE ANIMAIS ESTÃO SENDO ENVENENADOS NO SANTA MARIA; NOVE GATOS E UM CACHORRO MORRERAM

Na última semana, nove gatos e um cachorro morreram envenenados no bairro Santa Maria e o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 13, para lamentar o fato e fazer um apelo aos moradores.

Segundo o parlamentar, os animais foram envenenados, no entanto não é possível saber se esse envenenamento foi acidental ou proposital. “Não estou aqui para julgar, mas peço à população que tenha cuidado ao colocar veneno para matar ratos, pois os animais domésticos podem ter acesso a essa substância”, revelou.

Ainda em seu pronunciamento, Cícero do Santa Maria parabenizou os atletas brasileiros que disputaram as Olimpíadas de Paris. “Parabenizo todos que foram nos representar, principalmente as mulheres, porque se não fossem por elas, não teríamos uma medalha de ouro, destacou.

Mas para que o atleta tenha condições de disputar uma competição como as olimpíadas, é necessário ter apoio de programas como o Bolsa Atleta, que não existe mais em Aracaju. “90% dos atletas que foram para as Olimpíadas recebem o benefício do governo federal e precisamos que o município possa retomar o programa local”, afirmou.

O Bolsa Atleta Aracaju foi aprovado pelos vereadores, no entanto, o programa foi desativado pela prefeitura. “Não podemos entender e nem aceitar que um programa como o Bolsa Atleta seja paralisado. Precisamos incentivar a prática esportiva porque isso coloca o jovem no caminho certo e faz com que tenhamos atletas no futuro”, ressaltou Cícero do Santa Maria.

Por Bruno Almeida

Foto: Gilton Rosas