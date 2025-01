Vereador Alex Melo destaca a importância da nova gestão municipal

Na manhã da última quinta-feira, 2, o vereador Alex Melo (PRD) participou da cerimônia de posse do novo secretariado municipal de Aracaju, que foi indicado pela prefeita Emília Corrêa (PL). O evento ocorreu no Teatro Atheneu e contou com a presença de 23 secretários que assumem compromissos tanto com a administração direta quanto indireta da cidade, com o objetivo de contribuir para a reestruturação da capital sergipana.

Em seu discurso, Alex Melo destacou a relevância do momento para a nova gestão, ressaltando o compromisso dos novos secretários e secretárias em trabalhar em prol da população de Aracaju. “É um momento ímpar para a nova gestão municipal. Agora, os novos secretários e secretárias possuem o compromisso de cuidar, juntamente com a prefeita Emília, da nossa população. Desejo que cada um desempenhe com maestria a função a que foi confiada, trabalhando sempre com transparência, responsabilidade e eficiência”, afirmou o vereador.

O parlamentar ainda frisou a importância de áreas prioritárias que são de grande relevância para sua atuação na Câmara Municipal. “Destaco aqui a valorização e o cuidado que os novos secretários devem ter, especialmente com a nossa educação e esporte, pautas que serão constantemente abordadas em nosso mandato. Sei que todos foram escolhidos pela prefeita pelas suas habilidades e, sem dúvida alguma, são profissionais competentes que ajudarão a resolver as demandas de nossa cidade”, concluiu Alex Melo.

O vereador reitera seu compromisso com a cidade e com as pautas que beneficiam diretamente a população aracajuana, reforçando a importância do trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo para o desenvolvimento de Aracaju.

Por Lucas Sá – Foto: Ester Araújo