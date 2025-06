Vereador Alex Melo visita Hospital São José e conhece a estrutura da instituição

O vereador Alex Melo (PRD) esteve nesta quinta-feira, 5 de junho, no Hospital São José, o hospital de urgência em saúde mental da nossa região, e acompanhou de perto as demandas dos pacientes e servidores da instituição. Muito atento, o parlamentar conheceu os setores, especialidades e conversou com profissionais que fazem a diferença todos os dias.

“Nosso compromisso é com uma saúde pública mais digna, humana e eficiente para todos. A saúde deve ser prioridade e a população merece o melhor acolhimento”, disse o vereador.

Por Assessoria de Imprensa