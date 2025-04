Vereador Binho apresenta balanço das ações em prol da comunidade no mês de abril

O mês de abril foi marcado por uma intensa agenda do vereador Binho, que esteve presente em diversos bairros de Aracaju ouvindo a população, visitando órgãos públicos e cobrando melhorias para a cidade. Confira um resumo das principais ações realizadas:

Audiência pública sobre o esporte em Aracaju

Logo no início do mês, no dia 1º de abril, o vereador promoveu a audiência pública “Cenário do Esporte em Aracaju”. O encontro foi um importante espaço de diálogo com atletas, profissionais da área e representantes da sociedade civil, debatendo desafios e propostas para o fortalecimento do esporte local.

Reunião com a prefeita Emília Corrêa

No dia 3, Binho esteve com a prefeita Emília Corrêa, levando demandas urgentes de diversas comunidades, como os conjuntos Almirante Tamandaré, Veneza e Jardim Centenário. Na pauta, também esteve a valorização das quadrilhas juninas, expressão cultural tradicional da nossa cidade.

Visitas à Emurb

Ainda no dia 3 e novamente no dia 8 de abril, o vereador visitou a Emurb para tratar de questões estruturais importantes. Entre as solicitações, estão melhorias na praça e no campo Society do Conjunto Almirante Tamandaré, além da construção de uma nova praça no Jardim Centenário.

Também foram levadas reivindicações sobre a limpeza e segurança no canal da região, além da situação de um terreno baldio entre as ruas Laudelino Raimundo Santos Filho e Hormenzida Santos.

Fiscalização nos bairros e escuta da população

No dia 14, Binho percorreu diferentes comunidades para escutar os moradores e verificar de perto os problemas enfrentados.

No Jardim Centenário, na Avenida Matadouro, constatou um grande matagal que representa risco à saúde pública.

No bairro Santos Dumont, no Conjunto Almirante Tamandaré, diversas fossas estouradas foram identificadas, gerando mau cheiro e risco de doenças.

No Conjunto Ipes, encontrou uma praça em completo abandono. Já na Avenida Santa Gleide, verificou a situação crítica das ciclofaixas, que estão praticamente apagadas, prejudicando a segurança de ciclistas.

Visita ao Jardim Centenário

No dia 15 de abril, o vereador esteve na Rua Comércio 3, no bairro Jardim Centenário, para averiguar a situação de um terreno baldio localizado ao lado do Colégio Paulo Costa. A presença do mato alto e do acúmulo de lixo no local gera preocupação para a comunidade, principalmente por conta da proximidade com a escola.

Encontro com o presidente da Emsurb

Dando sequência às cobranças, no dia 16 de abril, o vereador se reuniu com o presidente da Emsurb, Hugo, para reforçar as demandas por limpeza urbana. Na ocasião, solicitou a limpeza do matagal no Jardim Centenário, do terreno baldio na Avenida Matadouro e da praça do Conjunto Ipes, entre outras ações essenciais.

Compromisso com a população

Com uma atuação firme, o vereador Binho segue demonstrando compromisso com as necessidades da população aracajuana. Seu trabalho de escuta ativa e articulação junto ao poder público reforça sua missão de construir uma cidade mais digna, segura e bem cuidada para todos.

Texto e foto assessoria