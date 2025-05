Vereador Binho fortalece o esporte e valoriza as quadrilhas culturais em Aracaju

O vereador Binho tem se destacado como uma voz ativa em Aracaju, defendendo duas importantes categorias para a cidade: o esporte local e os grupos de quadrilhas juninas. A atuação do parlamentar tem sido fundamental para ouvir as demandas dos atletas aracajuanos e buscar soluções que impulsionem o desenvolvimento esportivo na capital sergipana. Paralelamente, Binho também se empenha na valorização das quadrilhas, um patrimônio cultural essencial para a tradição sergipana.

O esporte em Aracaju ganha com a atuação do vereador, que promove diálogo constante com atletas, treinadores e dirigentes, buscando melhorias nas políticas públicas, infraestrutura e incentivos para as diversas modalidades. Segundo Binho, o investimento no esporte é um caminho para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania, além de gerar oportunidades para a juventude.

Além do esporte, a cultura popular das quadrilhas juninas recebe atenção especial do vereador. As quadrilhas são manifestações tradicionais que celebram as festas juninas em Sergipe, reunindo comunidades e preservando valores históricos e sociais. Binho defende que essas expressões culturais merecem mais reconhecimento, apoio financeiro e espaços para se apresentarem com dignidade.

A iniciativa do vereador Binho tem repercutido positivamente entre os aracajuanos, especialmente em grupos esportivos e culturais, que reconhecem o esforço do parlamentar em promover o diálogo e ampliar os recursos para esses setores.

Para mais informações sobre a atuação do vereador Binho e políticas públicas em Aracaju, acesse o site oficial da Câmara Municipal de Aracaju www.cmaracaju.se.gov.br.

