Vereador Binho vota favorável à PL que dispõe criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência

Na sessão extraordinária desta quinta-feira (27), o Vereador Binho votou a favor da PL 42/2025 que dispõe sobre a organização básicas da criação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEMDEF), de autoria do presidente do conselho da pessoa com deficientes e altas habilidades em Sergipe, Antônio Luís dos Santos.

Segundo o autor, além de criar a secretaria, a PL busca normatizar um fundo de pessoa com deficiência. Além disso, pretende trazer e utilizar recursos que já estão disponíveis em Brasília, com o apoio do conselho da pessoa com deficiência de Aracaju

O vereador Binho já tem um histórico com as pessoas com deficiência (PCDs). Em 2023 e 2024 destinou emendas parlamentares para a equipe segipana paraolímpica de levantamento de peso. Com os recursos, os atletas puderam participar de campeonatos fora do estado e trazer medalhas para casa.

A votação a favor é mais uma amostra do compromisso do vereador com os PCDs. Com a Pl aprovada, na Câmara Municipal, Aracaju será segunda cidade segipana e a primeira capital nordestina à possuir a Secretaria.

Da assessoria