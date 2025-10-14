Vereador Breno Garibalde cobra respeito às religiões de matriz africana

Durante pronunciamento na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, o vereador Breno Garibalde manifestou indignação diante do recente caso de invasão e depredação da Casa de Axé Ilé Àṣẹ lyá Osun localizada no Bairro Gameleira, Zona Sul de Aracaju. O episódio, ocorrido no fim de semana, foi registrado na Polícia Civil nesta segunda-feira (13) e está sendo investigado como crime de racismo religioso.

Segundo informações, objetos sagrados utilizados nos rituais foram quebrados e máquinas de costura furtadas. O ataque deixou os integrantes da casa abalados, reforçando o medo e a vulnerabilidade das comunidades de matriz africana.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), somente neste ano seis casos de racismo contra templos religiosos já foram registrados em Sergipe. Nos últimos seis anos, foram 17 ocorrências desse tipo.

“A casa foi completamente depredada, teve equipamentos roubados, pichações. É uma coisa que a gente não pode tolerar. Não podemos tolerar nenhum tipo de racismo religioso, nenhum tipo de discriminação nos dias de hoje”, destacou Breno Garibalde.

O parlamentar enfatizou a importância do respeito à diversidade religiosa e cobrou posicionamentos mais firmes do poder público municipal diante de episódios como esse.

“É necessário respeitar a forma como as pessoas expressam suas religiões, independente de qual seja. Respeito não é favor, é um direito constitucional, e a gente aqui desta Casa precisa se unir para coibir esse tipo de prática. Peço que o respeito seja mantido com toda e qualquer religião, principalmente com as de matrizes africanas que têm sofrido muito com o racismo religioso”, afirmou.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro