Vereador Cícero do Santa Maria se compromete em ajudar futebol sergipano

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) é um defensor do esporte e da valorização do futebol sergipano. E nesta sexta-feira, 6, o parlamentar esteve no almoço promovido pela Federação Sergipana de Futebol (FSF), atendendo ao convite do presidente, Milton Dantas.

Desde que assumiu o mandato em 2021, o parlamentar tem defendido a importância da valorização do futebol do Estado. “Temos que incentivar, ajudar e valorizar o nosso futebol. Nossos times também precisam da valorização do Poder Público”, revelou.

E essa valorização passa pelo envio de recursos. “Ano passado mandei valores de emendas impositivas para a Federação Sergipana de Futebol para ajudar diversos times e esse ano farei o mesmo. Se cada um fizer a sua parte, nosso futebol vai ser valorizado”, destacou Cícero do Santa Maria.

Ainda durante o almoço, o parlamentar reiterou o seu compromisso com a valorização do esporte. “Farei tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o esporte”, completou.

Na ocasião, o vereador teve a oportunidade de conversar com o presidente da Associação Atlética Guarany, Pedro Ferreira, e o parabenizou pelo desempenho do time no campeonato sergipano.

Fonte e foto assessoria