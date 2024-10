Cícero do Santa Maria volta a cobrar melhorias do atendimento em saúde na capital

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta terça-feira, 15, para voltar a cobrar melhoria no atendimento em saúde dos postos da capital, principalmente na unidade Celso Daniel, no conjunto Padre Pedro, no Santa Maria. De acordo com o parlamentar, os moradores do Marivan, Padre Pedro e Paraíso do Sul sofrem com o péssimo atendimento do posto de saúde.

“Não é porque não consegui a reeleição que vamos parar o trabalho, A comunidade procura esse posto e, infelizmente, faltam médicos, além disso, as pessoas esperam seis meses para uma consulta, isso quando conseguem marcar”, lamentou.

Outra situação preocupante é a demora na realização de exames. “Os pacientes esperam mais de um ano para fazerem uma simples ultrassonografia, e isso é vergonhoso para o SUS de Aracaju, as pessoas ficam na fila e sofrem até para marcar para um clínico geral, neuropediatra e pediatra, nem se fala”, revelou Cícero destacando que destinou verbas impositivas para a compra de 714 exames de ultrassonografias para cada unidade de saúde do Santa Maria.

Ao logo dos três anos e dez meses de mandato, Cícero do Santa Maria lutou por melhorias na região, no entanto, suas solicitações nunca foram atendidas pela Prefeitura de Aracaju. “Esse meu mandato foi um pouco sofrido por falta de apoio da gestão pública do prefeito. Durante todo o mandato, consegui me reunir só duas vezes com ele e, uma das vezes, foi uma discussão”, lamentou.

Posicionamento

“Eu tinha decido ficar neutro nesse segundo turno, mas quando lembro o quanto eu sofri nesse mandato, tudo que eu pedia para o Santa Maria, nunca fui atendido, resolvi me posicionar e estarei ao lado de Emília Corrêa e Ricardo Marques, porque nessa campanha fiquei decepcionado ao ir ao Recanto dos Cajueiros, porque a comunidade foi abandonada, mesmo eu tendo feito diversos pedidos, sem ser atendido”, ressaltou.

Situação semelhante também aconteceu em outras áreas da região. “No Jardim Recreio, assinamos empréstimos para que fosse todo pavimentado e está do mesmo jeito. Destinei verba impositiva para construção de uma praça na rua B17 e só começaram há poucos dias. Também designei emendas impositivas para fazer uma Praça na Contorno e está parada. Por causa de toda essa falta de empatia do prefeito Edvaldo Nogueira, eu preciso me posicionar e apoiar o melhor para a minha comunidade”, completou Cícero do Santa Maria.

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas