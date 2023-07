Vereador Cícero lamenta morte de torcedora e fala sobre violência nos estádios

Durante seu pronunciamento na Câmara de Vereadores de Aracaju, o Vereador Cícero do Santa Maria, (PODEMOS), lamentou o trágico acontecimento envolvendo as torcidas organizadas do Flamengo e Palmeiras, que acabou tirando a vida de uma jovem de apenas 23 anos.

“É inadmissível que isso continue acontecendo, pois, o futebol deveria ser algo pra nos alegrar, e não para deixar uma família pra sempre em luto. Lamento profundamente este ocorrido”, afirmou o vereador.

Cícero relatou que existem torcedores de verdade, mas existem aqueles que se passam por torcedores, para praticar vandalismo, e cometer crimes como o do caso citado em São Paulo.

“Eu não admito que chamem esse cara de torcedor, ele é sim um vândalo. A justiça precisa punir com total rigor da lei, e dar cada vez mais o exemplo de que a sociedade de bem deve estar nos estádios e não marginais”, disse.

