Vereador Cícero mostra preocupação com garis e margaridas de Aracaju

Baseado no dia 16 que de maio, onde foi comemorado o Dia Nacional dos Garis e Margaridas, o Vereador Cícero do Santa Maria, falou sobre o que classificou como uma das principais queixas destes profissionais. Segundo ele, a forma incorreta do descarte do lixo vem causando vários acidentes.

“Infelizmente sempre vemos casos de incidentes com os garis, causados ela falta da sinalização por exemplo, de que existem objetos cortantes dentro das sacolas”, afirmou.

O parlamentar ainda alegou que esse é um assunto pouco citado pelas autoridades, mas que a conscientização da população precisa ser feita, para que se garanta a plena segurança dos profissionais.

“Trouxe esse alerta durante meu discurso para conscientizar a população, a ter esse cuidado e sensibilidade na hora do descarte do lixo, pensando na segurança e saúde dos Garis e Margaridas”, finalizou.

Foto Gilton Rosas

Assessoria