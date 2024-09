Vereador denuncia abandono do CRAS Rollemberg Leite, no bairro José Conrado

Vereador esteve no local e viu de perto a falta de estrutura na unidade para atender pessoas e comportar funcionários

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o grande expediente, na manhã desta terça-feira, dia 17, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para denunciar a condição de abandono do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Professor Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo.

O parlamentar, que esteve in loco nos últimos dias, apresentou imagens da unidade, que tem banheiros quebrados, móveis enferrujados, maçaneta da porta da cozinha quebrada e PVC do teto com infiltração e podendo desabar.

“Essa é a realidade que os funcionários e a população vêm denunciando, um verdadeiro sucateamento das ferramentas sociais em Aracaju”, lamentou o vereador.

O CRAS Rollemberg Leite passa por uma reforma no teto, no lado direito da unidade, orçada em R$ 501.804,92, verba destinada pelo vereador Eduardo Lima, por meio de emendas impositivas, previstas na Lei Orçamentária Anual (Loa) do município em 2024.

No entanto, a obra anda a passos pequenos, já que começou em abril e até o presente mês de setembro foi trabalhado muito pouco, tendo apenas três funcionários efetuando o serviço.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas