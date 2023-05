Vereador Eduardo Lima faz visita à Avosos com o Projeto Educando para Libertar

“O primeiro passo do Projeto Educando Para Libertar é levar para as pessoas o conhecimento de que elas podem e conseguem”, disse o vereador.

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), visitou na tarde desta quarta-feira, dia 17, a Associação dos Voluntários da Oncologia em Sergipe (Avosos), onde foi recebido pelo fundador e presidente Wilson Melo e pela psicopedagoga Jussara Cristina, que apresentaram a estrutura da instituição.

O parlamentar acompanhou o trabalho do Projeto Educando para Libertar, parceiro do seu mandato, que ofertou os cursos de Relações Interpessoais para o Mercado de Trabalho e Atendente Comercial para os pacientes e mães da Associação gratuitamente.

“O primeiro passo do Projeto Educando Para Libertar é levar para as pessoas o conhecimento de que elas podem e conseguem, pois a oportunidade não chega para todos. Mas quando chega, para que isso aconteça, você precisa acreditar que pode, sem olhar as dificuldades, pois a gente aprende que tudo passa. A educação liberta, mas só pode libertar se a pessoa que estiver aprendendo através do educador que está ensinando, tiver a coragem de acreditar em si”, afirmou o vereador.

Com 35 anos de existência, a Avosos é uma instituição que atende mais de 400 crianças e adolescentes na prevenção e tratamento do câncer, e na observação clínica daqueles que tiveram a doença nos últimos cinco anos; disponibilizando serviços de odontologia, fisioterapia, serviço social, nutrição, psicologia e pedagogia.

“Foi muito importante para Avosos receber um projeto como esse. Estive com os jovens e as mães, e pelo sorriso deles percebi a gratidão como eles receberam todas as tarefas e informações. Para eles é muito bom, pelo que eles passam e estão passando, pois muitos ainda estão em tratamento, e tendo esse acolhimento de informações eles conseguem um suporte para não somente superar o que estão passando, mas dá força e energia para que possam vencer essa etapa e ter sucesso na vida como profissionais”, disse o presidente Wilson Melo.

Por Leonardo Teles

Foto: Naldo Santos