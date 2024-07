Vereador Eduardo Lima participa do aniversário de 25 anos do Ciras, em Aracaju

Vereador destinou emendas ao local em 2023 e 2024

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) participou na manhã desta sexta-feira, dia 26, do aniversário de 25 anos do Centro de Integração Raio de Sol (Ciras), instituição do terceiro setor que atende crianças, adultos e idosos com Autismo, deficiência mental e motora, Síndrome de Down e outras condições.

Em 2023 e 2024, Eduardo Lima destinou emendas impositivas no valor de R$ 88.009,69 e R$ 150 mil respectivamente ao Ciras, para que o centro pudesse desenvolver suas atividades sociais.

“É um prazer fazer parte desta obra, deste trabalho incrível que o Ciras faz em Aracaju como instituição do Terceiro Setor. Um trabalho voltado para quem mais precisa, que são as pessoas especiais que o estado muitas vezes não consegue acolher”, disse o vereador.

Sobre o Ciras

Durante 25 anos na sede do Santa Maria, o CIRAS vem trabalhando em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, além da sociedade civil, atendendo uma demanda de mais de 800 usuários por mês, distribuídos em todos os serviços oferecidos na sede e em outras localidades. Dentre esses usuários estão incluídos usuários de todo o estado.

Em parceria com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju), o CIRAS administra 04 residências terapêuticas, 01 unidade de acolhimento para adultos, 01 CAPS infantil, 01 CAPS adulto tipo III e um Centro Especializado em Reabilitação Tipo II.

Destaca-se que o CIRAS foi a pioneira na implantação de residências terapêuticas em Aracaju.

Hoje, o Centro de Integração Raio de Sol é uma referência nacional em Reabilitação e Assistência de pessoas com Deficiência, possuindo apoiadoras nas diversas comunidades do estado, que acreditam e certificam o trabalho sério desenvolvido.

Por Leonardo Teles

Foto: Naldo Santos