Vereador Eduardo Lima pede para pessoas doarem sangue durante os festejos juninos

Vereador entende que, durante os festejos, pessoas são feridas com fogos de artifício e vão precisar de sangue

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Pequeno Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quinta-feira, dia 13, para falar do Dia do Doador de Sangue, que ocorrerá amanhã, no dia 14 de junho, e pedir às pessoas que façam a doação para ajudar os que precisam.

“Precisamos ressaltar a importância da ação de doar sangue. Estamos em festejos juninos e é comum encontrar no HUSE, na ala de queimados e traumas, pessoas que ao manusear fogos de artifícios acabam danificando membros do seu corpo e precisam de sangue para ter sua saúde estabelecida”, afirmou.

O vereador também destacou o papel das igrejas que estimulam a doação de sangue para ajudar a saúde pública.

“Nós temos na Igreja Universal, o Grupo Saúde, que, por meio do pastor Henrique Batista, faz várias ações estimulando a doação de sangue. Mando um abraço e ficam meus parabéns pelo trabalho”, disse o vereador.

Por Leonardo Teles

Foto: China tom