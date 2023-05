Vereador Eduardo Lima se reúne com secretário Municipal de Esportes

Vereador tratou do PL do Muay Thai nas escolas e cessão de estádio para o Grupo FJU

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve na tarde da última sexta-feira (05/05), na Secretaria Municipal de Juventude e Esporte (Sejesp), com o secretário Sérgio Thiesen. Também participou do encontro o professor e presidente da Federação Sergipana de Muay Thai, Anderson Canela.

O encontro aconteceu após o parlamentar ter o Projeto de Lei (PL) 241/2021, de sua autoria, que institui a prática de Muay Thai nas escolas públicas do município, aprovado em 2° discussão na Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

O secretário gostou da proposta e sugeriu estabelecer uma escola que adote a prática como piloto, para servir de exemplo para as outras. Uma outra reunião será marcada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para tratar do tema.

Outro ponto discutido na reunião foi a cessão do Estádio Municipal Adolfo Rollemberg para o Grupo Força Jovem Universal (FJU), para realização de eventos esportivos.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria