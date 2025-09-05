Vereador Elber cobra celeridade nas perícias do INSS em Aracaju

Na sessão desta quinta-feira, 4, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Elber Batalha (PSB) fez um apelo para que o Legislativo cobre explicações da superintendência local do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) sobre a demora nas perícias médicas. Na oportunidade, ele propôs uma convocação para maiores esclarecimentos em uma audiência na casa.

Na tribuna, Elber contou que têm casos de segurados com graves problemas de saúde, como pacientes com câncer, estão sendo agendados para mais de seis meses depois do pedido e muitas vezes reagendados logo depois. “Como uma pessoa em tratamento de câncer vai sobreviver até janeiro do ano que vem sem o benefício? É absurda a demora atualmente. Pessoas que sofrem acidentes de trabalho, acidentes de moto, problemas de saúde ou que se acidentaram meses passados, estão tendo suas perícias marcadas para fevereiro do ano que vem”, comentou.

O parlamentar lembrou ainda que o número de servidores do órgão em Sergipe caiu drasticamente nos últimos anos, passando de 1.400 funcionários durante o governo Temer para pouco mais de 250 atualmente. O que, para ele, contribui para o atraso, mas não justifica a falta de respostas à população. “É necessário que a gente faça um convite a superintendência local do INSS, vou propor isso e conto com a ajuda dos colegas, para, de uma forma incisiva, cobrar explicações e nos somarmos à colaboração”, falou afirmando que os parlamentares precisam se somar à solução para um melhor serviço para a população.

Texto Anna Paula Aquino – Foto: Luanna Pinheiro/ CMA