Vereador Iran Barbosa propõe que o Cajueiro seja a Árvore Símbolo de Aracaju

Reconhecendo a importância histórica, social e cultural do cajueiro para os aracajuanos, o vereador Iran Barbosa, do Psol, apresentou o Projeto de Lei n° 060/2025, que declara o Cajueiro como a Árvore Símbolo do Município de Aracaju e o seu pseudofruto, o “caju”, juntamente com o seu fruto, a “castanha”, como patrimônios culturais do município de Aracaju.

Em sua justificativa, o parlamentar destaca que o cajueiro é uma espécie amplamente encontrada na capital e em todo o estado, possuindo uma relevância histórica, econômica, social e ambiental significativa, estando ligada à cultura local, à identidade do povo aracajuano e à memória coletiva da população.

“Aliás, lembremos que, para muitos estudiosos, o próprio nome da nossa cidade tem origem na língua tupi, com um dos seus significados sendo ‘cajueiro dos papagaios’. Mas o nosso projeto também pretende proteger essa árvore e estimular o seu plantio, porque vemos cada vez menos cajueiros em nossa cidade, e precisamos evitar a sua extinção”, explicou Iran.

Campanhas educativas

Ainda de acordo o projeto apresentado pelo vereador Iran Barbosa, o Poder Público municipal fica autorizado a promover campanhas que tratem da relevância do cajueiro, através de iniciativas educativas que destaquem a importância da preservação dessas árvores existentes na área territorial do município, incentivando o seu plantio.

O Projeto prevê, também, que os órgãos municipais competentes ficam autorizados a manter um banco de dados atualizados acerca da Árvore Símbolo dos aracajuanos, contendo informações botânicas a respeito da espécie e mapeamento da sua presença no território do município de Aracaju.

“A aprovação desse projeto e esse reconhecimento contribuirão para o fortalecimento da identidade do povo aracajuano e para a valorização dos elementos que compõem o patrimônio cultural e natural de nossa cidade. Neste sentido, espero contar com o apoio dos colegas parlamentares para a sua aprovação, visando garantir a devida proteção e o reconhecimento desse importante símbolo aracajuano que é o cajueiro”, afirmou Iran Barbosa, lembrando que, este ano, Aracaju comemora 170 anos e é preciso ter iniciativas que promovam e valorizem a identidade do povo aracajuano.

Por George W. Silva – Foto: Marco Vieira