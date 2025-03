Vereador Isac apoia corrida de barco à vela em celebração aos 170 anos de Aracaju

O vereador Isac Silveira (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, foi um dos grandes apoiadores da Corrida de Barco à Vela, realizada no último domingo (09) na Orlinha do Bairro Industrial. O evento fez parte do Circuito Esportivo em comemoração aos 170 anos da capital sergipana, reunindo pescadores do bairro Industrial e da zona de Expansão para uma competição que reforçou a identidade náutica da cidade e valorizou as tradições locais.

Uma competição que fortaleceu cultura e tradição

A corrida de barco à vela foi um dos grandes destaques das festividades. No bairro Industrial, o rio Sergipe foi o palco da disputa entre 50 competidores, com um total de 13 embarcações na competição. Já na Orla Pôr do Sol, o rio Vaza-Barris recebeu 60 pescadores das regiões do Mosqueiro, Matapuã, Areia Branca e São José, que competiram em duas categorias com barcos de 7 e 8 metros, além de 12 embarcações.

O vereador Isac celebrou a realização da corrida e destacou seu compromisso com a valorização do esporte náutico em Aracaju. “Fico muito feliz em ver essa valorização do esporte náutico, especialmente dos corredores de barco, algo que venho intensificando há algum tempo. Essa competição foi mais do que uma disputa esportiva, foi um resgate cultural e um momento de celebração para nossa cidade. Aracaju tem uma forte ligação com seus rios, e eventos como esse reforçam nossa identidade e promovem a integração da comunidade”, afirmou.

Esporte e lazer movimentaram a cidade

A corrida fez parte do Circuito Esportivo da Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), que, além dessa competição, promoveu 25 modalidades esportivas em diversos bairros da capital. Cerca de 2.500 atletas participaram das atividades nos dias 08 e 09 de março, tornando o evento um marco no calendário esportivo aracajuano.

O secretário da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, foi parabenizado pelo vereador pela excelente organização e apoio ao evento. “Parabéns ao secretário de Esporte e da Juventude, Aquiles Silveira, pela excelente organização e apoio, e à prefeita Emília Corrêa, pelas grandes comemorações que têm marcado essa data tão importante para nossa cidade!”, destacou Isac.

Marcos André, vice-presidente da Associação de Pescadores e Amigos do bairro Areia Branca, também reforçou a importância da corrida. “Essa competição mantém viva nossa tradição e valoriza os pescadores que dependem do rio para seu sustento. Além disso, proporcionou lazer e união para nossa comunidade”, afirmou.

Uma celebração inesquecível para Aracaju

Além de seu caráter esportivo, a corrida de barco à vela teve um significado especial ao integrar as comemorações pelos 170 anos de Aracaju. A cidade, que tem uma forte relação com seus rios e com a cultura pesqueira, celebrou sua história de maneira autêntica, promovendo um evento que fortaleceu o orgulho aracajuano.

Com o apoio do vereador Isac e de diversas entidades, a corrida se consolidou como um dos momentos mais marcantes da programação festiva. O evento atraiu competidores e espectadores que prestigiaram uma tradição centenária, tornando o aniversário da capital ainda mais especial.

Fonte e foto assessoria