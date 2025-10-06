Vereador Isac Celebra Sucesso do Evento de Dia das Crianças no Bairro Industrial

O Vereador Isac (União Brasil), líder da prefeita Emilia Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, promoveu um evento de Dia das Crianças que foi um verdadeiro sucesso de público e alegria no bairro Industrial (Matinha).

A festa, marcada por diversas brincadeiras e momentos de lazer, reforçou o compromisso do parlamentar com o bem-estar e a valorização da infância na capital sergipana.

O evento, que contou com o apoio do ex-deputado federal André Moura e da deputada federal Yandra Moura, reuniu um grande número de famílias e, sobretudo, um “mar de sorrisos” das crianças. A iniciativa ofereceu brinquedos, guloseimas e muita animação, proporcionando um dia especial para a comunidade.

O vereador Isac expressou sua satisfação com o resultado do evento, destacando a importância de ações que estimulem a alegria e a esperança na vida dos pequenos aracajuanos.

“Fico imensamente feliz em ver a felicidade de cada criança, é por elas que seguimos com tanta dedicação! É fundamental que continuemos cuidando das nossas crianças e permitindo que elas sejam, de fato, crianças: cheias de sonhos, inocência e imaginação”, afirmou o Vereador Isac.

A dedicação à causa da infância e juventude está alinhada aos temas recorrentes do mandato do vereador, que incluem a Educação e o compromisso social. A articulação com lideranças como André Moura e Yandra Moura também foi ressaltada como crucial para a realização de eventos de grande porte e relevância social.

“Meu agradecimento especial ao apoio do amigo André Moura e da nossa deputada federal Yandra Moura, que caminham conosco nessa missão de cuidar das nossas crianças. A união de esforços é essencial para levarmos mais momentos de felicidade e dignidade para as comunidades de Aracaju,” concluiu Isac, reafirmando seu lema de Luta e Compromisso com a população.

O sucesso da celebração do Dia das Crianças na Matinha consolida o trabalho do Vereador Isac em prol das comunidades, indo além das atividades legislativas e promovendo ações diretas que impactam positivamente a vida dos cidadãos, em especial, as crianças.

Texto e foto assessoria