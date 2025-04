Vereador Isac prestigia premiação do Sergipão 2025 e celebra avanços no esporte

A cerimônia do Sergipão Superbet 2025, que premiou os grandes destaques do futebol sergipano ao longo da temporada, contou com a presença marcante do vereador Isac Silveira (União Brasil). O evento reuniu autoridades, dirigentes, imprensa e atletas, reconhecendo o talento e a dedicação dos envolvidos no campeonato estadual.

O vereador Isac Silveira também destacou a organização do campeonato e os avanços no futebol sergipano:

“Tivemos um campeonato marcado por alto nível técnico, sem registros de violência nos estádios, e com a consagração do Confiança como bicampeão sergipano. A Federação Sergipana de Futebol, mais uma vez, demonstrou competência, habilidade e capacidade de atrair novamente o público para os estádios. As emendas que nós, vereadores, destinamos ao esporte também contribuíram para esse resultado. Um campeonato que ficará marcado na história. Parabenizo a FSF e seu presidente, vereador Milton Dantas, por esse grande trabalho.” afirmou o vereador, que tem sido uma voz ativa em defesa de políticas públicas voltadas ao esporte.

Além das homenagens e premiações, a noite também foi marcada por importantes anúncios para o futuro do esporte em Sergipe. O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e vereador, Milton Dantas, revelou que R$ 6,8 milhões foram destinados ao esporte por meio de emendas parlamentares, fruto da articulação de vereadores comprometidos com o setor.

Outro grande destaque foi a construção de um centro de treinamento na cidade de Barra dos Coqueiros, com investimento superior a R$ 10 milhões, oriundos de recursos da FIFA, provenientes da última Copa do Mundo realizada no Brasil. A nova estrutura promete elevar o nível da preparação esportiva no estado.

O ponto alto da noite foi a consagração do Confiança, que se sagrou bicampeão do Campeonato Sergipano 2025, coroando uma temporada marcada por superação e alto desempenho.

A presença do vereador Isac Silveira reforça seu compromisso com o fortalecimento do esporte sergipano, reconhecendo não apenas os resultados em campo, mas também o papel social e formador que o futebol desempenha em nossa sociedade.

Por Assessoria

Foto: assessoria