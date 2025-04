Joaquim da Janelinha cobra melhorias para praça no Augusto Franco e ruas do Recanto Verde

Durante a sessão na Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira (9), o vereador Joaquim da Janelinha utilizou a tribuna para reforçar duas importantes demandas das comunidades onde atua. A primeira delas diz respeito à Praça Jornalista Orlando Dantas, localizada no Canal 5 do Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Segundo o parlamentar, a principal queixa dos moradores é a deficiência na iluminação pública.

“A praça é muito frequentada, tem espetinhos, pastelaria, sorveteria, mas à noite fica praticamente intransitável. Os postes são altos demais e a iluminação não alcança o miolo da praça, o que causa medo nos moradores, principalmente idosos. Já levei essa demanda na gestão passada e volto a cobrar agora a instalação de luminárias mais baixas para melhorar a segurança no local”, destacou Joaquim.

A segunda reivindicação apresentada foi para a comunidade do Suvaco da Gata, também conhecida como Recanto Verde, no bairro Santa Maria. O vereador solicitou à Emurb a realização de serviços paliativos nas travessas B-25 e B-26, que estão em condições precárias de tráfego.

“A comunidade está incluída no projeto de infraestrutura do BID, mas enquanto a obra definitiva não chega, é preciso uma ação emergencial. Os carros não conseguem mais circular nas ruas, e os moradores estão isolados”, explicou o parlamentar, reforçando o pedido feito pelo líder comunitário irmão Clóvis.

Joaquim informou ainda que já enviou ofícios à Emurb e que pretende levar pessoalmente as demandas ao secretário e ao diretor de operações do órgão. “Seguimos atentos às necessidades da população e comprometidos com melhorias reais para nossas comunidades”, concluiu.

Por Monique Costa – Foto: Luana Vasconcelos