Vereador Joaquim da Janelinha comemora bom andamento da Praça do Francão

O vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PDT), comemorou o andamento da obra da Praça do Francão, localizada no conjunto Augusto Franco. Com cerca de 55% concluída, a praça promete ser o novo cartão-postal do bairro, além de atender a uma antiga reivindicação da comunidade local.

“A Praça do Francão sempre foi um palco esportivo do nosso Augusto Franco, assim como um espaço de convivência e integração para a comunidade. Fico feliz em ter destinado R$ 2,8 milhões para colaborar com a concretização desse sonho”, disse o vereador.

Dona Marlene Alves, que reside no conjunto há 42 anos, não escondeu a expectativa em ver a praça inaugurada e em pleno funcionamento. “Eu nunca vi uma reforma dessa grandeza aqui no Francão. Está sendo feito um brilhante trabalho, fruto de uma gestão responsável e que tem compromisso com o povo”, afirmou.

A reforma da praça contempla a realização de serviços como a recuperação do pavimento em concreto e do parque infantil, a construção de um novo campo de futebol — que será nomeado em homenagem a Shelton Luiz Santos —, onde será implantado gramado natural e alambrados. Também será construída uma quadra de beach tennis, com área de mais de 300 m², além de uma academia de ginástica ao ar livre e a conversão da quadra de areia em quadra poliesportiva, com equipamentos para a prática de futsal, vôlei e basquete.

A obra também contará com serviços voltados à melhoria da mobilidade e do lazer da população local. Estão previstos a recuperação de bancos em concreto, revitalização da arquibancada, paisagismo e o plantio de árvores e espécies ornamentais, além do reforço na iluminação pública, melhoria no estacionamento e na acessibilidade da praça.

