Vereador Joaquim da Janelinha destaca importância das emendas impositivas

Durante a sessão desta terça-feira (19), o vereador Joaquim da Janelinha utilizou seu pequeno expediente para parabenizar a organização do BT 200, realizado na praia da Cinelândia, evento internacional de beach tennis que transformou Aracaju na capital mundial da modalidade no último final de semana.

“Foi uma grande organização, que só foi possível graças às nossas emendas impositivas e também ao apoio da Prefeitura, pela liberação dessas emendas. O vereador Anderson Tuca nos cobrou: ‘Gente, vamos ajudar! É um evento mundial, vai gerar turismo, vai gerar renda’. E de fato, foi belíssima a organização”, destacou Joaquim.

O parlamentar também fez questão de parabenizar o Confiança, que no último domingo exibiu uma faixa em agradecimento às emendas parlamentares destinadas ao clube. “O presidente esteve aqui nesta Casa e reforçou a importância dessas emendas. Minha irmã, que esteve na final do BT 200, se emocionou ao ver a placa com meu nome e me disse: ‘Joaquim, você destinou emenda aqui também? Porque o evento está belíssimo!’”, contou.

Joaquim ressaltou que a destinação das emendas vai muito além do esporte, alcançando também a saúde. “Alguns perguntam: ‘Por que não destinou para a saúde?’. O que muitos não sabem é que metade das emendas já é, obrigatoriamente, voltada para a saúde. Eu mesmo destinei recursos para o HUSE, o Hospital de Cirurgia, o Santa Isabel e o São José”, lembrou.

Além do destaque para o BT 200, o vereador também registrou agradecimentos ao presidente da EMSURB, Hugo Esoj, e ao diretor da DIREPA, Bertulino Menezes, por atenderem demandas da comunidade. Segundo Joaquim, já estão em processo de licitação as feiras livres do 17 de Março e do Areia Branca, uma conquista importante para os moradores que hoje precisam se deslocar até a feira do Santa Maria.

Outro ponto celebrado pelo parlamentar foi o sucesso do 4º Forró do Seo Firmino, realizado no último sábado (16) no bairro São Conrado, com apoio da Prefeitura de Aracaju. “Agradeço à EMSURB, SMTT, SEMA, Guarda Municipal e a todos que colaboraram para esse grande evento. Sem essa parceria, não seria possível”, afirmou.

Por fim, Joaquim já anunciou a próxima festa: o 4º Forró do Carioca, que será realizado no dia 6 de setembro, véspera de feriado, no bairro Paraíso do Sul.

“Fico muito feliz em ver que nossas emendas, além de fortalecerem o esporte e a saúde, também estão movimentando nossa cidade, gerando emprego e renda para a população”, concluiu.

