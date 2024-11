Vereador Joaquim da Janelinha reafirma compromisso com a causa animal em visitas a ONGs

Na tarde desta terça-feira (26), o vereador Joaquim da Janelinha deu um importante passo em defesa da causa animal ao visitar duas instituições fundamentais em Aracaju: o Instituto Canto Vivo e a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (ADASFA). As visitas reforçam seu compromisso em apoiar iniciativas voltadas ao bem-estar e à proteção dos animais na capital sergipana.

Canto Vivo: Um Refúgio de Amor e Cuidado Fundado em 2004, o Instituto Canto Vivo, liderado por Cristiane Nogueira, abriga cerca de 80 animais, entre cães e gatos, em seu sítio localizado no Mosqueiro. Durante a visita, o vereador pôde conhecer de perto o trabalho incansável da equipe que, com dedicação e carinho, oferece acolhimento e cuidado aos animais.

“A história do Canto Vivo é um exemplo de como o amor e o esforço conjunto podem transformar vidas”, destacou Joaquim.

ADASFA: Pioneirismo e Resiliência A ADASFA, uma das ONGs mais antigas de Aracaju, foi outro destino do parlamentar. Fundada em 1999 e liderada por dona Maria Antônia, a instituição acolhe atualmente cerca de 900 animais, sendo referência na capital. Joaquim foi recebido por voluntários que apresentaram as demandas e os desafios enfrentados pela entidade, sustentada principalmente pelo trabalho voluntário. Ele também agradeceu à mediadora Josiane, responsável por organizar o encontro.

“O que vi aqui é a prova da força e resiliência de pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de animais que precisam de ajuda. Esse trabalho merece todo o reconhecimento e apoio possível”, afirmou.

Compromisso com a Causa

Sensibilizado pelas necessidades das ONGs, Joaquim da Janelinha reafirmou seu compromisso com a causa animal. O vereador anunciou que destinará emendas parlamentares para fortalecer projetos que promovam a saúde, o bem-estar e a proteção dos animais. “Vamos seguir apoiando instituições como o Canto Vivo e a ADASFA, que fazem um trabalho essencial para a nossa cidade. Proteger os animais é também cuidar do nosso futuro”, concluiu.

As visitas reforçam a atuação do vereador em pautas sociais e ambientais, consolidando seu compromisso com iniciativas que tragam dignidade e cuidado aos animais de Aracaju.

Texto e imagens: Monique Costa