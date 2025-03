Vereador Joaquim da Janelinha solicita melhorias para a Comunidade Paraíso do Sul

Na manhã dessa quinta-feira,27, durante sessão na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha apresentou reivindicações em nome dos moradores da Comunidade Paraíso do Sul, localizada no Complexo Santa Maria. O parlamentar destacou os avanços já conquistados na infraestrutura da região e reforçou a necessidade de novas intervenções, especialmente voltadas para o espaço esportivo da comunidade.

Joaquim relembrou que, ano passado, foi assinada a ordem de serviço no valor de R$ 32 milhões para pavimentação de mais 32 ruas, além da construção de um muro de contenção. Segundo o vereador, as obras estão em andamento e já refletem melhorias significativas na qualidade de vida da população.

“A comunidade do Paraíso do Sul vem passando por uma transformação. O povo está saindo da lama, e o muro de contenção já mostra sua eficácia, principalmente após as últimas chuvas, quando observamos a redução das reclamações”, afirmou o vereador.

Apesar dos avanços, Joaquim reforçou a necessidade de investimentos na área esportiva da comunidade. Atualmente, o único espaço disponível para práticas esportivas é o Campinho de Areia, que precisa de manutenção. O parlamentar informou que já encaminhou ofício à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), solicitando a troca da iluminação do campo e outros reparos necessários. Além disso, destacou a importância da instalação de uma arquibancada para melhor acomodar os moradores durante eventos esportivos.

“A comunidade pede bastante essa arquibancada, pois realizamos vários torneios e o pessoal gosta muito de participar. Tenho certeza de que essa gestão dará uma resposta rápida às nossas solicitações”, concluiu Joaquim da Janelinha.

Por Monique Costa – Foto: Luanna Pinheiro