Vereador Lúcio Flávio recebe equipe dos Desbravadores na Câmara de Aracaju

Na manhã desta terça-feira (6), a equipe diretiva dos Desbravadores, grupo de escoteiros vinculado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, visitou as instalações da Câmara Municipal de Aracaju. A visita foi conduzida pelo vereador e criador do projeto jovem “Eu Não Sou Todo Mundo”, Lúcio Flávio, e finalizada com uma reunião entre o parlamentar e os representantes do grupo.

O encontro teve caráter institucional e teve como objetivo conhecer o funcionamento da Casa Legislativa da capital sergipana. Durante a visita, houve um momento de oração dedicado à Câmara, seus vereadores e servidores.

Os Desbravadores desempenham um papel relevante na formação de adolescentes, promovendo o desenvolvimento espiritual e o aprendizado de habilidades práticas por meio de atividades como acampamentos e ações comunitárias.

Em clima amistoso, Lúcio Flávio conversou com os visitantes sobre a importância da consciência política entre os jovens, em sua maioria cristãos, tema que motivou a liderança dos Desbravadores a buscar diálogo com o vereador, integrante das frentes parlamentares evangélica e em defesa da vida.

Da assessoria – Foto: Miguel Benks