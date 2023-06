Vereador Marcus Lázaro defende licitação urgente do transporte público

O transporte público na Grande Aracaju tem sido motivo de preocupação para os moradores há muito tempo. Diante dessa situação, o vereador Marcus Lázaro, representante da cidade de São Cristóvão, vem se posicionando de forma incisiva em defesa da realização urgente de uma licitação para o transporte público na região. Sua proposta visa melhorar a qualidade do serviço oferecido aos cidadãos, promover maior eficiência e assegurar um sistema de transporte mais adequado às necessidades da população.

O sistema de transporte público na Grande Aracaju enfrenta diversos desafios, como a falta de infraestrutura adequada, a frota obsoleta, os constantes atrasos e a superlotação dos veículos. Esses problemas afetam diretamente a vida dos moradores, dificultando o acesso a serviços essenciais, como trabalho, saúde e educação. Além disso, a ausência de uma licitação formal contribui para a perpetuação dessas questões, tornando imperativa a intervenção para solucionar a problemática.

O vereador Marcus Lázaro está empenhado em propor a realização de uma licitação transparente e criteriosa para o transporte público na Grande Aracaju. Através desse processo, busca-se selecionar empresas que atendam aos requisitos de qualidade, segurança e eficiência, visando proporcionar aos cidadãos um serviço de transporte confiável e satisfatório. Além disso, a licitação permitirá estabelecer regras claras para as empresas, garantindo uma prestação de serviços mais responsável e efetiva.

A concretização dessa licitação trará benefícios significativos para os moradores da região. Com empresas selecionadas de acordo com critérios rigorosos, espera-se uma melhoria na frota de veículos, com a renovação de ônibus e a introdução de tecnologias que tornem o transporte mais eficiente e sustentável. Além disso, a licitação possibilitará a definição de rotas mais adequadas, ampliação do horário de funcionamento, implantação de bilhetagem eletrônica e a criação de mecanismos para coibir abusos e melhorar a segurança dos usuários.

Diante da necessidade de aprimorar o transporte público na Grande Aracaju, o vereador Marcus Lázaro se destaca como um defensor incansável pela realização urgente da licitação. Sua proposta busca trazer melhorias significativas na qualidade do serviço prestado aos cidadãos, bem como maior eficiência e adequação às necessidades da população. Espera-se que as autoridades competentes reconheçam a importância dessa iniciativa e trabalhem em conjunto para garantir um transporte público digno e eficiente para todos os moradores da região.

Fonte foto assessoria