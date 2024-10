Vereador pede que nova gestão tenha um olhar especial para autistas

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quarta-feira, 30, para destacar que, apesar de não ter sido reeleito, continuará cobrando melhorias para a população, especialmente para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A prefeita eleita, Emília Corrêa (PL), recebeu o apoio de Cícero no segundo turno, mas, segundo o parlamentar, isso não significa subserviência. “Não é porque eu apoiei que não vou cobrar. Vou continuar lutando pelos autistas, para que haja neuropediatras nos postos de saúde e para que as mães sejam tratadas com o respeito que merecem, porque precisamos cuidar de quem cuida”, afirmou.

Cícero também destacou que essa preocupação ficou evidente durante a campanha. “Na campanha, ouvi muito a Emília e o Ricardo Marques falarem sobre esse assunto, e acredito que teremos um olhar mais atento e carinhoso para com esses pais e mães que tanto lutam por uma melhor qualidade de vida para os autistas”, disse.

Ainda em seu discurso, o vereador pediu que a nova gestão faça uma análise das emendas impositivas destinadas pelos parlamentares e que não foram liberadas pela administração de Edvaldo Nogueira. “Peço que a nova gestão verifique por que essas emendas não foram liberadas. Enviei uma emenda para a Secretaria do Esporte e não sei o que aconteceu. Também destinei verbas para a construção de duas praças no Santa Maria: uma foi iniciada, mas a outra ninguém sabe o que ocorreu”, completou.

Foto Gilton Rosas

Da assessoria do vereador