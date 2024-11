Vereador realiza audiência sobre carros elétricos em condomínios

O uso de carros elétricos e híbridos no Brasil já é uma realidade e a tendência é que cada vez mais consumidores optem por alternativas que ofereçam um menor impacto ambiental.

Diante dos novos desafios da instalação de pontos de carregamento na nossa cidade, a Câmara de Aracaju, sediou uma audiência pública de autoria do vereador Breno Garibalde nesta segunda-feira, 18.

Com o tema “Viabilidade e segurança de carros elétricos em condomínios”, a audiência reuniu representantes de condomínios, concessionárias de veículos, Corpo de Bombeiros, Emurb, CRECI, CREA e sociedade civil.

“Essa audiência pública vem no sentido de ouvir todas as partes envolvidas no assunto. Foi um debate amplo e muito necessário para trazer soluções, visando assegurar que a instalação dessas tecnologias seja feita de forma segura, eficiente e justa para todos”, declarou o vereador, reafirmando o seu compromisso junto à todas as partes envolvidas no assunto, e a população aracajuana.

“Quero mais uma vez ressaltar o meu comprometimento junto à causa, com a população aracajuana e todos os entes envolvidos, para que juntos, possamos formar um grupo de trabalho para discorrer mais sobre isso de forma célere, para que a gente possa sair com uma normativa, dentro da competência da Câmara de Vereadores, que também está abraçando essa causa”, finalizou o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Fotos: Gilton Rosas