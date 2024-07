Vereador reúne centenas de mulheres no movimento São Cristóvão que eu quero

Com a presença de Érika e Maisa Mitidieri, vereador Diêgo Prado reúne centenas de mulheres no movimento São Cristóvão que eu quero

Na noite desta quarta-feira, 10, o vereador e pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Diêgo Prado, reuniu centenas de mulheres para discutir o futuro e os temas mais importantes para o desenvolvimento do município. O evento atraiu centenas de mulheres sancristovenses, além da primeira-dama de Sergipe, Érika Mitidieri, a deputada estadual, Maísa Mitidieri, a ex-deputada Kitty Lima e outras representantes femininas.

O movimento ‘São Cristóvão que eu quero – edição especial Mulheres’ estimulou a participação feminina na vida política da cidade e debateu temas importantes para o desenvolvimento, como a ampliação do acesso aos serviços de saúde pública, a construção de creches municipais para oferecer suporte às mães que desejam trabalhar fora de casa, melhoria da qualidade do serviço de transporte público, mais infraestrutura e outros assuntos abordados pelas próprias mulheres.

A primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e Inclusão Social, Érika Mitidieri, destacou a importância do evento para a cidade de São Cristóvão e da união entre as mulheres. “Chegar aqui e ver esse tanto de mulher reunida para pensar no futuro da cidade nos enche de esperança e gratidão. Além disso, quando a gente se une, a gente consegue fortalecer o discurso para que todos entendam a importância das creches para que as mulheres tenham independência financeira, do acesso à saúde, da assistência social. Esse processo de escuta das mulheres é muito importante e eu acredito que Diêgo será um prefeito que respeita e valoriza as nossas pautas, mas também as nossas ideias e posicionamentos em relação à gestão da cidade”, disse a primeira-dama durante o discurso.

A deputada estadual Maísa Mitidieri também reforçou a importância da participação feminina na vida política da cidade e confirmou seu apoio à pré-candidatura de Diêgo Prado. “Querer dialogar com a mulher, saber da necessidade da mulher, querer entender porque a mulher está aqui, é para poucos políticos e eu sei que o pré-candidato Diêgo está aqui para ouvir vocês, para entender quais são as necessidades das mulheres e saber porque as mulheres merecem e precisam ser representadas por um jovem que acredite na mulher e que valorize a mulher. Eu reforço aqui que Maísa Mitidieri sempre estará com Diêgo, assim como o meu irmão, o governador Fábio Mitidieri, e toda a família Mitidieri”, confirmou a deputada.

Diêgo Prado comemorou o sucesso do movimento e destacou a importância de ouvir a população antes de montar o plano de governo e planejar o futuro da cidade. “O movimento São Cristóvão que eu quero surgiu dessa minha vontade de conhecer melhor a população sancristovense, as necessidades mais urgentes e o que pensam sobre o futuro da nossa cidade. Desde abril, já passamos por 11 localidades diferentes e agora estamos começando a reunir públicos específicos. Hoje, começamos a ouvir as mulheres sancristovenses e entender melhor a realidade delas. Foi um movimento muito importante para o planejamento do futuro da nossa cidade e para estimular a participação feminina na vida política. Agradeço a participação de todas e, no próximo dia 20, teremos mais uma edição especial que dessa vez vai ouvir as demandas dos nossos jovens”, afirma o pré-candidato a prefeito.

