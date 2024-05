Ricardo Marques participa de campanha humanitária para o Rio Grande do Sul

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) tem acompanhado as notícias sobre as inundações no estado do Rio Grande do Sul, onde centenas de pessoas estão desabrigadas e muitas desaparecidas. Além de ajudar com doações, o parlamentar tem usado suas redes sociais para divulgar instituições que estão na linha de frente. Uma dessas instituições é a ADRA, que é mundialmente reconhecida por atuar em situações de desastres.

“É muito triste o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. As imagens do desastre ambiental têm me tocado profundamente. Estou apoiando e divulgando a ação da ADRA Brasil, uma instituição humanitária que conheço e tem um núcleo em nosso estado. E aproveito para convocar aos sergipanos que puderem, a fazer parte dessa corrente do bem”.

Além das ações da ADRA, o vereador também destacou a ida de bombeiros militares sergipanos para ajudar as vítimas da enchente no sul do Brasil.

“Muito importante essa iniciativa do Governo de Sergipe em enviar Bombeiros Militares e profissionais do Samu. Desejo boa sorte e que nossa ajuda venha aliviar a dor de nossos irmãos do Sul”, finalizou o vereador.

Texto e foto: Fredson Navarro / Navarro Comunicação