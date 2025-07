Vereador Rodrigo Fontes acompanha entrega de tomógrafo ao Hospital de Urgência de Sergipe

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) participou, na manhã desta segunda-feira (21), da solenidade de entrega do segundo tomógrafo ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju. O equipamento, instalado no Pronto-Socorro da unidade, integra o investimento de R$ 7,5 milhões realizado pelo Governo do Estado para modernizar o parque tecnológico do hospital. Com a entrega de hoje, o Huse passa a contar com dois tomógrafos de última geração em operação, e um terceiro está previsto para chegar em agosto.

Durante o ato, Rodrigo Fontes destacou a importância desta entrega para a saúde pública no Estado. “Precisamos estar onde as ações acontecem. A entrega desse tomógrafo representa mais do que um investimento em tecnologia, é um gesto de cuidado com a população que depende do SUS para ter um diagnóstico ágil e preciso”, afirmou o vereador, que também reforçou seu compromisso com o fortalecimento da rede de urgência e emergência em Sergipe.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que o novo equipamento trará mais agilidade e segurança ao atendimento no maior hospital público do estado. “Com esse tomógrafo de alta tecnologia, vamos acelerar os diagnósticos, oferecer mais precisão nos exames e melhorar significativamente a assistência aos pacientes que chegam em estado crítico”, afirmou o governador.

O secretário estadual de Saúde, Cláudio Mitidieri, explicou que os novos tomógrafos permitem diagnósticos mais rápidos e seguros, com menos exposição à radiação. “Com dois equipamentos em operação e um terceiro a caminho, vamos reduzir o tempo de espera, desafogar o pronto-socorro e garantir uma resposta mais eficiente na definição da conduta médica”, destacou o secretário.

A modernização dos serviços de imagem no Huse faz parte de um pacote de ações do Governo do Estado para fortalecer o Sistema Único de Saúde em Sergipe. Segundo Rodrigo Fontes, iniciativas como essa são essenciais para assegurar dignidade e eficiência no cuidado com a vida.

Texto e foto Miza Tâmara