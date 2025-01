Vereador Rodrigo Fontes anuncia projeto Caminhos de Gratidão

O vereador Rodrigo Fontes (PSB) iniciou o mandato anunciando que, para ele, os trabalhos começam a partir de janeiro mesmo, independente do período de recesso parlamentar da Câmara Municipal de Aracaju. Em suas redes sociais, o vereador comunicou que dará início agora, a partir de 7 de janeiro, terça-feira, ao projeto Caminhos de Gratidão.

“O projeto Caminhos de Gratidão tratasse de uma campanha de agradecimento, onde estarei percorrendo os bairros e comunidades de Aracaju que foram responsáveis por nosso êxito nas urnas para manifestar a nossa gratidão e ouvir o que o povo tem a dizer. O nosso mandato será pautado nessa construção participativa, sempre procurando ouvir às pessoas”, disse Rodrigo.

O projeto Caminhos de Gratidão deve visitar um total de oito comunidades ao longo de todo o mês de janeiro. A ação começa visitando o bairro América, na zona oeste de Aracaju, na próxima terça-feira, 7, a partir das 19h. “Estaremos lá, não apenas reunindo e abraçando as nossas lideranças, mas também agradecendo ao povo a confiança do voto. Agora chegou a hora de honrar essa esperança em mim depositada”, destacou o parlamentar recém empossado.

Na quinta-feira, dia 9 de janeiro, é a vez do conjunto Almirante Tamandaré, na zona norte da capital, receber o Caminhos de Gratidão, também a partir das 19h. Além dos agradecimentos pessoais àquela comunidade, o vereador do PSB também vai realizar roda de conversa para ouvir a população, a exemplo da dinâmica que será adotada no primeiro bairro visitado.

Texto e foto Miza Tâmara