Vereador Rodrigo Fontes prestigia assinatura de termo em prol dos times aracajuanos

No final da tarde deste domingo, 9, alguns minutos antes do clássico entre Sergipe e Confiança na Arena Batistão, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) esteve prestigiando, a convite da prefeita Emília Corrêa, a assinatura do Termo de Intenção de Parceria com os times de Aracaju.

“Futebol é uma paixão do povo brasileiro e aqui em Aracaju não é diferente. Foi com muita alegria que recebi este convite e não poderia me furtar de comparecer a este compromisso que firma com os times Confiança, Sergipe e Falcon, a intenção de investimentos que visam garantir o fortalecimento do nosso futebol”, destacou o vereador.

Também participaram do ato de assinatura do Termo de Intenção de Parceria com os times de Aracaju na Arena Batistão neste domingo o governador Fábio Mitidieri e os vereadores Levi Oliveira e Miltinho Dantas, atual presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e ex-presidente do Confiança.

“Hoje firmamos uma parceria para apoiar e fortalecer o futebol sergipano, incentivando a formação de atletas e o desenvolvimento do esporte na nossa cidade. Aqui por enquanto é um termo de intenção, mas essa intenção virá a se concretizar, com fé em Deus”, salientou a prefeita Emília.

Por Miza Tâmara – Foto: Assessoria