Vereador Sargento Byron agradece atenção do governo do estado

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) em sua fala, nesta quinta-feira, 13, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), retomou o tema abordado esta semana na tribuna da Casa, reforçando a atenção do governo do estado com as queixas pontuadas sobre a situação da pista de skate da Orla de Atalaia com a realização do Arraiá do Povo.

“Agradeço o contato do secretário de Estado da Comunicação, Cleon, e do presidente da Fundação de Arte e Cultura, Gustavo Paixão, por prontamente se colocarem à disposição para diálogo junto aos skatistas, pais de crianças e adolescentes que praticam a modalidade, para, assim, solucionar a situação .Tudo isso sem inviabilizar o acesso à festa, à diversão da população e turistas, mas como forma de melhorias , prevenção de acidentes e preservação do local. Demanda trazida, demanda solucionada”, agradeceu o parlamentar.

A problemática abordada é referente às condições da pista de skate, a qual tem se tornado local de sujeira, depósito de garrafas, embalagens e restos de comida, durante os festejos do Arraiá do Povo.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Vasconcelos